BCGE Asset management signe les PRI de l'ONU

BCGE Asset management a signé les Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies. Les Principes pour l'investissement responsable de l'ONU (UNPRI), initiés en 2006, rassemblent aujourd'hui plus de 2'000 signataires en Suisse et dans le monde. Il s'agit d'un engagement volontaire qui s'adresse au secteur financier, afin d'inciter les gérants d'actifs à intégrer des critères d'ordre environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions d'investissement, souligne la Banque Cantonale de Genève.La signature des UNPRI s'inscrit dans le cadre de l'offre de produits déployée sous le label " Performance responsable " par la BCGE.BCGE Asset management propose depuis plus de 20 ans des véhicules d'investissement qui intègrent des facteurs de durabilité à l'analyse financière traditionnelle ; cette approche permet des rendements supérieurs, tout en diminuant le risque d'investissement.