BCGE  Le Synchrony All Caps CH A : classé meilleur fonds en actions suisses

Genève, le 2 avril 2020 – Le fonds Synchrony All Caps CH A a été primé par Morningstar. Il arrive en tête du classement des meilleurs fonds en actions suisses.

Le fonds Synchrony All Caps CH A est arrivé à la première place du classement dans la catégorie « Best Switzerland Equity Fund ». Morningstar indique que le fonds « a bien performé dans les différentes conditions de marché et a ajouté de la valeur dans tous les secteurs clés ». Le classement Morningstar se base sur la performance ajustée du risque et considère les cinq dernières années. Créé en 2012, le fonds Synchrony All Caps CH gère une fortune totalisant CHF 260 millions à fin février 2020. Il est disponible en 3 classes : la part A (accessible à tout investisseur), la part I (réservée aux investisseurs qualifiés), la part M (réservée aux mandats de gestion discrétionnaire de la BCGE).

Ce fonds actif est constitué d’actions suisses et repose sur une double expertise. D’une part, l’étude du cycle macroéconomique qui permet de définir l’allocation aux sociétés selon leur taille et leur sensibilité au cycle. D’autre part, l’étude fondamentale des entreprises qui permet de construire un portefeuille concentré autour de fortes convictions (entre 20 et 30 sociétés). Depuis son lancement, la part A du fonds affiche une performance annuelle de 11.0% à fin février contre 10.0% pour son indice de référence (SPI). Blaise Goetschin, CEO de la BCGE a déclaré : « C’est la qualité de l’Asset management de la Banque cantonale de Genève qui est distinguée par cette nomination ».

BCGE: des solutions bancaires made in Geneva

Banque universelle depuis 1816, la BCGE propose aux particuliers, aux entreprises et aux institutions de Genève et de la région des prestations bancaires de grande qualité. La BCGE développe les métiers suivants: les services bancaires quotidiens, le private banking, l’asset management, les fonds de placement, le conseil en prévoyance, les financements hypothécaires et les crédits aux entreprises et collectivités publiques. Elle exploite une salle des marchés et offre des services d’ingénierie financière, d’évaluation et de transmission d’entreprises, de private equity et de trade finance. Le groupe BCGE comprend 21 agences à Genève et exerce certains de ses métiers à Zurich, Lausanne, Bâle, Paris, Lyon et Annecy. Il dispose de Bureaux de représentation à Dubaï et Hong Kong. Il occupe actuellement 833 collaborateurs (ou 780 personnes en équivalent plein temps au 31 décembre 2019). La BCGE est cotée à la bourse suisse, SIX Swiss Exchange (N° de valeur 35 049 471) et est notée A+/Positive/A-1 par l’agence de notation Standard & Poor’s (S&P).