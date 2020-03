BCGE : Le fonds Synchrony LPP 25 A reçoit le Refinitiv Lipper Fund Awards du meilleur fonds sur 3 ans

Créé en 2007, le fonds Synchrony LPP 25 gère une fortune totalisant CHF 81 millions à fin janvier 2020. Il est disponible en 2 classes : la part A (accessible à tout investisseur) et la part B (réservée aux investisseurs des Fondations 3A et de libre passage de la BCGE).

Ce fonds fait partie de l’ombrelle Synchrony LPP Funds soumise aux contraintes de gestion de la LPP (Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle). Il propose une stratégie dite "défensive". D’autres stratégies plus dynamiques (Synchrony LPP 40 / Synchrony LPP 80) sont également disponibles dans cette gamme, de même qu’un fonds tenant compte de critères relatifs à la "finance durable"

(Synchrony LPP 40 SRI).

Au sujet de cette marque de reconnaissance, Blaise Goetschin, CEO de la BCGE déclare "La Banque est heureuse de voir sa gestion disciplinée et active distinguée par une institution prestigieuse".

Depuis plus de trois décennies, les prix Lipper récompensent les fonds et les sociétés de gestion pour leur performance ajustée au risque sur trois, cinq et dix ans, comparés à leurs pairs. Basés sur la méthodologie quantitative exclusive de Lipper, ces prix reflètent une évaluation indépendante et sans compromis de la performance des fonds.