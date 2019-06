Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BCGE Asset management est signataire des Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies, La signature des UNPRI s'inscrit dans le cadre de l'offre de produits déployée sous le label " Performance responsable " par la banque suisse.BCGE Asset management propose depuis plus de 20 ans des véhicules d'investissement qui intègrent des facteurs de durabilité à l'analyse financière traditionnelle. Selon lui, cette approche permet des rendements supérieurs, tout en diminuant le risque d'investissement.Constantino Cancela, chef de BCGE Asset management, déclare : " l'approche de la banque, pragmatique et inclusive, repose sur l'idée qu'une entreprise qui respecte l'environnement, valorise le capital humain et adopte de bonnes pratiques de gouvernance, est mieux équipée pour surperformer sur les plans économique et financier; notre expérience a montré que c'est également un bon moyen de réduire les risques spécifiques liés à chaque investissement individuel. ".