BCW : fait l'acquisition de Creative Powerhouse HZ et élargit considérablement l'expertise en communications intégrées

BCW (Burson Cohn & Wolfe), une agence de communication internationale et une société WPP, a annoncé aujourd'hui avoir fait l'acquisition de HZ, une des plus grandes agences de création indépendante, axée sur le numérique et intégrée des États-Unis. Basée à Rockville, dans le Maryland, et avec des bureaux à Baltimore, Los Angeles, New York et Washington, D.C., la société acquise ajoutera la capacité de presque 200 professionnels de la création et du numérique de HZ à l'expertise approfondie de BCW en matière de communications intégrées sur l'ensemble des secteurs.

HZ propose un large éventail de solutions de conception et de développement numérique multicanal, d'activation mobile, de réseaux sociaux, d'une création de marque et d'identité, de production de contenus, de films et de vidéos, de marketing de recherche (SEO/SEM), de données et d'analytique et de médias intégrés. La vaste clientèle de HZ couvre les secteurs du grand public, de l'hôtellerie, de l'alimentation et de la boisson, de l'éducation, du B2B, de l'immobilier, des sports et du divertissement, de la santé et de la technologie, et Hilton Worldwide, Salesforce.org et Tishman Speyer’s Rockefeller Center comptent parmi ses meilleurs clients.

"Avec l'acquisition d'une agence de création de premier rang aux États-Unis, BCW vient de passer un cap majeur pour devenir un chef de file international des communications intégrées", déclare Donna Imperato, chef de la direction mondiale chez BCW. "HZ jouit d'une équipe extraordinaire de directeurs artistiques, rédacteurs, producteurs, directeurs, créateurs de contenu et d'experts numériques travaillant avec un ensemble diversifié de clients. Augmenter la puissance créatrice de notre équipe renforce notre capacité à proposer des programmes intégrés, axés sur le numérique, s'enracinant dans un engagement indéfectible, et déployés sur l'intégralité des canaux. C'est ce qui fait de BCW un partenaire si puissant pour ses clients dans les secteurs B2B, entreprise, affaires publiques, gestion de crise, grand public, soins de santé et technologies.

"Nous travaillons avec HZ depuis plus d'un an, et leur culture d'entreprise convient parfaitement à notre organisation. Ensemble, nous fourniront des idées et des mises en œuvre de première qualité à nos clients", ajoute Imperato.

Fondé en 1987 en tant que société de design précédemment connu sous le nom de HZDG, HZ a reçu des distinctions pour les travaux de ses clients, depuis des publications dans le New York Times et Fast Company, et d'innombrables prix de l'American Advertising Federation, notamment le prix 2017 Silver Medal Award pour une contribution exceptionnelle au secteur publicitaire.

Fondatrice et responsable de la création de HZ, Karen Zuckerman conservera son poste, sous la direction d'Imperato. "Nous avons passé les trois dernières décennies à concevoir et à développer des marques avec des stratégies marketing primées et des activations numériques de pointe. Nous ne pourrions être plus heureux de cette union avec BCW et de travailler ensemble pour élargir nos capacités collectives à l'échelle mondiale."

À propos de HZ

HZ est une agence de création entièrement intégrée spécialisée dans la création de marque, le marketing, le contenu et le numérique. Connu pour appliquer une large panoplie de directives en et hors ligne primées, les capacités de HZ sont au croisement du design, de la narration et de la technologie. Créé par Karen Zuckerman, sa fondatrice et responsable de la création, HZ emploie près de 200 créatifs, stratèges et spécialistes travaillant dans la région métropolitaine de Washington, à New York, Baltimore et Los Angeles. Pour plus d'informations, veuillez visiter: www.hzdg.com.

À propos de BCW

BCW est une des plus grandes agences de communications au monde. Née de la fusion entre Burson-Marsteller et Cohn & Wolfe, BCW propose des programmes de communication intégrées créatifs basés sur le numérique et les données s'enracinant dans les médias et déployés sur l'ensemble des canaux des secteurs B2B, grand public, entreprise, gestion de crise, RSE, soins de santé, affaires publiques et technologie. BCW fait partie de WPP (NYSE: WPP), le chef de file mondial des services de communication.

