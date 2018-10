BCW : nomme Terry Neal au poste de vice-président exécutif, directeur général, affaires publiques, et James Cook au poste de vice-président exécutif, directeur général, service technologique à New York

BCW (Burson Cohn & Wolfe), un chef de file des communications internationales, a annoncé aujourd'hui l'arrivée d'experts en affaires publiques et en technologies au sein de son équipe américaine: Terry Neal rejoint l'entreprise au poste de vice-président exécutif, directeur général, affaires publiques, et James Cook au poste de vice-président exécutif, directeur général, service technologique à New York. Neal est basé à Washington, D.C., et Cook à New York.

"Terry et James représentent les talents de haut vol que BCW attire, ce qui fait de nous un partenaire si performant pour nos clients", déclare Chris Foster, président, Amérique du Nord, BCW. "Terry et James sont tous deux des conseillers hors pair, jouissant d'une expérience approfondie avec des clients du Fortune 100 et développant des solutions de communications intégrées qui ont un impact positif sur les revenus des clients. Je suis convaincu que l'expérience de Terry dans le journalisme et son expertise dans les conseils en matière d'affaires politiques et réglementaires, et que la perspective internationale de James et sa connaissance éprouvée du secteur de la construction, seront des atouts inestimables pour nos clients."

Neal a plus de vingt ans d'expérience dans les médias, les conseils et les communications stratégiques, la gestion de campagnes multiplateforme pour des clients des secteurs automobiles, de conseil, énergétiques, financiers et technologiques. Il est également rompu aux conseils de crise, pour avoir conseillé des agences gouvernementales et des nations souveraines en matière de besoins communicationnels. Avant de rejoindre BCW, il avait son propre cabinet de conseils, Neal Communication Strategies, LLC, et avait auparavant travaillé chez The Podesta Group, Fannie Mae, CGI Federal, Light Squared and Hill + Knowlton Strategies. Neal a commencé sa carrière dans les médias, en tant que journaliste politique national, chroniqueur et éditorialiste au Washington Post, Miami Herald et Fort Lauderdale Sun-Sentinel. En tant que journaliste, Neal a publié plus de 2 000 articles et a fait plus de 200 interventions télévisées sur CNN, MSNBC, NBC et PBS.

Cook a plus de 20 ans d'expérience en agences et en interne, à créer et déployer des stratégies de communications intégrées pour des sociétés des secteurs du grand public, d'entreprise et technologiques, allant des startups bourgeonnantes jusqu'aux grandes multinationales. Il jouit d'une expertise approfondie en matière d'élaboration, de planification et de déploiement international, pour des campagnes de communications en Amérique du Nord, Asie, Royaume-Uni et dans l'Europe entière, y compris la gestion et la coordination d'un réseau d'agences internationales/régionales. Cook rejoint BCW après avoir travaillé chez Edelman, où il a dirigé Revere NY, la branche technologique interne d'Edelman, et doublé le chiffre d'affaires en un an. Cook a également dirigé le centre d'intelligence artificielle, dans le bureau new-yorkais d'Edelman. Avant cela, il avait passé huit années chez Edelman à Pékin et Singapour, à la tête de leurs activités technologiques respectives. Plus tôt dans sa carrière, il occupa divers postes de direction chez MSL, à Toronto, et Weber Shandwick à Pékin, Toronto et Londres avec, à ces deux fonctions, une croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres.

À propos de BCW

BCW est l’une des plus grandes agences internationales en communication à prestations complètes. Issue de la fusion entre Burson-Marsteller et Cohn & Wolfe, BCW propose un contenu créatif numérique axé sur les données, et des programmes de communication intégrés, basés sur la couverture médiatique et répartis sur tous les canaux pour les clients des secteurs B2B, grand public, entreprises, gestion de crise, responsabilité sociale de l'entreprise, soins de santé, affaires publiques et technologies. BCW fait partie de WPP (NYSE: WPP), le leader mondial des services de communication. Pour de plus amples informations, veuillez consultez le site www.bcw-global.com.

