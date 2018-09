BCW : nomme ses dirigeants pour le marché latino-américain

BCW (Burson Cohn & Wolfe), une agence de communication internationale, a annoncé aujourd'hui la nomination de ses dirigeants pour le marché latino-américain qui seront en charge de la croissance commerciale, de la satisfaction client et de la formation des talents. Tous les dirigeants de marché rendront des comptes à Francisco Carvalho, président, Amérique latine, BCW.

"BCW jouit d'une position dominante en Amérique latine, grâce à 40 ans d'histoire, à la présence en pleine expansion de Burson-Marsteller dans toute la région, et à la robustesse de Cohn & Wolfe au Brésil et au Mexique", déclare M. Carvalho. "Cette équipe dispose de connaissances inégalées sur les marchés, de relations étroites avec la clientèle et d'un profond engagement en faveur de l'excellence, trois éléments cruciaux pour notre succès renouvelé dans la région. Accompagnés de notre expertise inégalée dans les programmes de communications numériques intégrées, ces atouts font de BCW un partenaire de confiance pour nos clients."

Tous les dirigeants des marchés latino-américains de BCW ont été choisis parmi ceux de la société Burson-Marsteller, et étaient à la tête de leurs marchés respectifs, sauf dans les cas indiqués:

Argentine : Guido Gaona

Brésil: Patricia Avila

Patricia Avila Chili : Fernando Soriano, qui était directeur de la communication de marque

Colombie: Hector Cardona

Mexique: Alberto Diaz, qui était précédemment à la tête du marché chilien

Miami: Jonathan Stern

Pérou: Carolina Palacios

Puerto Rico: Lynnette Teissonniere

Lynnette Teissonniere Uruguay: Agustina Navarro

"Nous sommes très satisfaits de cette nouvelle équipe de direction en Amérique latine", ajoute Donna Imperato, cheffe de la direction mondiale de BCW. "Ils sont tous des dirigeants et des conseillers aguerris, créatifs et à l'esprit entrepreneurial. Nous sommes l'agence à battre dans cette région en pleine croissance."

À propos de BCW

BCW est l'une des plus grandes agences mondiales de communications à services complets. Née de la fusion entre Burson-Marsteller et Cohn & Wolfe, BCW offre un contenu créatif numérique axé sur les données et des programmes de communications intégrés fondés sur les médias sensibilisés et déployés sur tous les canaux pour les clients des secteurs du B2B, de la grande consommation, des entreprises, de la gestion de crise, de la RSE, des soins de santé, des affaires publiques et des technologies. BCW fait partie de WPP (NYSE: WPP), le leader mondial des services de communication. Pour de plus amples informations, visitez le site www.bcw-global.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180920006014/fr/