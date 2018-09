BCW : recrute Michael Ann Thomas pour concrétiser son ambitieuse vision de la technologie mondiale

BCW (Burson Cohn & Wolfe), une agence de communication internationale renommée, a annoncé aujourd'hui la nomination de Michael Ann Thomas au poste de Vice-présidente exécutive, Solutions mondiales de technologie, avec effet au 10 septembre. Mme Thomas aura pour tâche de porter la solide pratique mondiale de la technologie de BCW à un niveau supérieur et de l'approfondir moyennant la création de produits uniques et la formation d'équipes pluridisciplinaires pour conduire les campagnes intégrées des clients et du secteur en général.

Elle sera pour BCW un leader actif axé sur le conseil au client, ainsi que sur le développement de la propriété intellectuelle et des services, et renforcera l'offre de l'agence pour l'élever à de nouveaux sommets. Pour l'Amérique du Nord, Mme Thomas constituera, élargira et stimulera les équipes clientes et favorisera l'intégration de la pratique technologique à d'autres domaines d'expertise pour élaborer de nouvelles offres.

"Je cherchais quelqu'un possédant l'énergie et la vision nécessaires pour propulser et gouverner notre stratégie mondiale dans notre secteur extrêmement concurrentiel, a déclaré Donna Imperato, CEO Monde de BCW. Ce qui frappe chez Michael Ann Thomas, c'est qu'elle fait fi des conventions. Elle est pleine d'audace à un moment où nous avons besoin d'idées hardies, de créativité sans entrave et d'une compréhension sophistiquée de l'évolution du monde de la technologie. Michael Ann sait ce que diriger des entreprises mondialisées veut dire."

Avant de rejoindre BCW, Mme Thomas était Global Technology Practice Chair chez APCO Worldwide; elle a également passé plusieurs années à élaborer des offres de technologie médicale pour Edelman. Dans le cadre de ces deux fonctions, Mme Thomas était chargée de satisfaire la demande du marché en solutions de communications intégrées situées au carrefour de la technologie et du bouleversement mondial des activités. Spécialiste des technologies émergentes dans toutes les disciplines et secteurs, elle est aussi la conseillère de confiance de sociétés de capital-risque et de start-ups bien connues. Elle a élaboré des outils de diagnostic et de communication uniques pour aider les entreprises traditionnelles à reconstruire leur infrastructure, leur culture, leur vivier de talents, leurs produits et leurs processus pour évoluer, prospérer et gagner.

"Michael Ann est une experte s'agissant d'aider les organisations à définir et communiquer de nouvelles mesures de la valeur tandis qu'elles avancent sur la voie de la transformation numérique, a souligné Chris Foster, président BCW Amérique du Nord et supérieur direct de Mme Thomas. Michael Ann comprend ce bouleversement, les questions auxquelles le secteur de la technologie est confronté; et elle sait comment positionner nos clients pour qu'ils gagnent."

Au cours des dernières années, Mme Thomas a étudié la guerre mondiale des talents qui affecte les entreprises à travers le monde, un moyen stratégique pour mieux comprendre les développeurs et la main d'œuvre hautement qualifiée. Cela a permis à ses équipes technologiques d'optimiser plus rapidement les stratégies de contenu et de canaux pour attirer et retenir les talents, à mesure que les besoins professionnels évoluent.

"Dès le début de mon entretien avec l'équipe de BCW, j'ai su instantanément qu'il y avait chez Donna et Chris une réelle faim d'aller très vite de l'avant et, dans certains cas, de revoir les solutions en les basant sur de nouvelles ressources collectives, a expliqué Mme Thomas. Les entreprises d'aujourd'hui ont besoin de campagnes intégrées construites, comme leurs propres activités industrielles, sur la base de technologies sophistiquées et d'expertise en la matière. Disposant d'un leadership extraordinairement fort qui voit déjà très loin, BCW expérimente et fusionne les talents – et ajoute maintenant de nouvelles variables, de nouvelles personnes, une nouvelle créativité et de nouveaux outils sophistiqués pour aller au-delà des attentes et satisfaire la demande du marché."

Mme Thomas a précédemment été membre du conseil d'administration du Hacking Medicine Institute, une organisation issue du Hacking Medicine Program du MIT. Elle a également soutenu le GRAND HACK annuel du MIT et elle participe au festival SXSW et à d'autres événements numériques.

À propos de BCW

BCW est l'une des plus grandes agences mondiales de communication à services complets. Née de la fusion de Burson-Marsteller avec Cohn & Wolfe, BCW offre un contenu numérique créatif axé sur les données et des programmes de communication intégrés fondés sur les médias et déployés sur tous les canaux pour les clients des secteurs du B2B, de la prospection commerciale, des entreprises, de la gestion de crise, de la RSE, des soins de santé, des affaires publiques et de la technologie. BCW fait partie de WPP (NYSE: WPP), le leader mondial des services de communication. Pour de plus amples informations, visitez le site www.bcw-global.com.

