BDL Capital Management lance le fonds BDL Transition. Ce fonds, qui a obtenu le label ISR, investit dans les entreprises européennes et offre une couverture variable des investissements, le cœur de métier de BDL depuis 14 ans. La sélection des entreprises éligibles au fonds BDL Transition repose sur trois piliers : l'expertise industrielle, l'analyse financière et l'analyse extra financière.Avec 13 analystes et 1500 sociétés rencontrées par an, BDL Capital Management a l'un des plus larges dispositifs d'analyse des entreprises en Europe." Après plusieurs mois de recherche et développement, nous avons créé QIRA, un système de notation des sujets Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) pour chaque entreprise européenne. QIRA est un élément prépondérant de la sélection des entreprises dans lesquelles le fonds BDL Transition investit " explique le co-gérant Jean Duchein." Intégrer les critères extra financiers dans nos choix d'investissements est indispensable. La prise de conscience générale des défis environnementaux et sociétaux entraînera des changements dans les critères d'allocation de capital. Les entreprises gagnantes, guidées par une gouvernance éclairée, sauront tirer parti de cette nouvelle donne. BDL Transition a pour objectif d'identifier et d'investir dans ces entreprises", poursuit le co-gérant.