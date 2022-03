Ryan Cohen, le cofondateur de Chewy et président du conseil d'administration de GameStop, a pris une participation importante dans Bed Bath & Beyond. Le milliardaire avance maintenant ses demandes : que la chaîne simplifie son plan de redressement et qu’elle envisage la vente ou la séparation de Buybuy Baby, une chaîne de textile pour enfants.

