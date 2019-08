Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BrickVest, la plateforme d'investissement immobilier en ligne, annonce le lancement de son deuxième Fonds de Participation des Salariés (FPS) en partenariat avec BEOS, le spécialiste allemand de l'immobilier commercial, et membre de Swiss Life Asset Managers depuis août 2018.Ce second FPS est un fonds de co-investissement, qui offre aux collaborateurs de BEOS la possibilité d'investir, aux côtés d'investisseurs divers et variés, dans les projets immobiliers de l'entreprise.Le fonds, dont les actifs s'élèvent à 5 millions d'euros au lancement, est géré par BrickVest, tandis que l'actif sous-jacent, un portefeuille immobilier allemand à haut rendement de 300 millions d'euros, est géré par BEOS.Cette opération fait suite au lancement réussi du premier FPS de BrickVest pour BEOS en 2017.