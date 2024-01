Les contrats à terme sur les bovins du Chicago Mercantile Exchange ont atteint leurs niveaux les plus élevés depuis environ huit semaines jeudi, grâce à des achats de suivi, selon les négociants.

Les marchés ont augmenté leurs gains après avoir atteint des sommets en novembre mercredi, à la suite d'un hiver rigoureux qui a réduit les abattages et ralenti les gains de poids des animaux de ferme.

Les abattoirs ont abattu environ 121 000 bovins jeudi, contre 120 000 il y a une semaine et 119 316 il y a un an, la transformation se remettant des récentes perturbations causées par le froid et la neige.

Les négociants ont cependant indiqué que les bovins étaient plus légers, car les aliments qu'ils consommaient servaient à les maintenir au chaud au lieu de les faire grossir.

Les contrats à terme les plus actifs du CME sur les bovins vivants d'avril ont terminé en hausse de 2,025 cents à 177,650 cents la livre et ont atteint leur prix le plus élevé depuis le 22 novembre. Le contrat à terme de février a augmenté de 1,725 cents pour clôturer à 174,825 cents la livre et a atteint son prix le plus élevé depuis le 24 novembre.

Les bovins d'engraissement de mars ont terminé en hausse de 2,775 cents à 232,550 cents la livre et ont atteint leur prix le plus élevé depuis le 20 novembre.

Vendredi, les opérateurs examineront les données mensuelles du Département américain de l'agriculture (USDA) sur les bovins nourris qui, selon les analystes, devraient montrer que les placements de bovins dans les parcs d'engraissement américains en décembre ont chuté de 4,6 % par rapport à l'année précédente.

Les placements ont augmenté de 6 % par rapport à l'année précédente en septembre et de 4 % par rapport à l'année précédente en octobre, selon les données de l'USDA, car les conditions de sécheresse ont réduit la quantité de pâturages disponibles à l'automne dernier.

"Les placements ont manifestement diminué après une chute importante, et on s'attend à ce que les placements de janvier soient également en forte baisse en raison des problèmes météorologiques que nous avons connus", a déclaré le courtier StoneX.

L'USDA doit également publier vendredi des données hebdomadaires sur les ventes à l'exportation de céréales, de bœuf et de porc.

Les contrats à terme sur les porcs maigres de février du CME ont terminé en baisse de 0,350 cent à 71,100 cents la livre. Les porcs d'avril ont augmenté de 0,475 cent pour atteindre 78,450 cents. (Reportage de Tom Polansek à Chicago ; Rédaction de Shailesh Kuber)