Les contrats à terme sur le bétail du Chicago Mercantile Exchange (CME) ont baissé jeudi dans le cadre d'une journée de négociation latérale et agitée, alors que les prix de gros du bœuf ont chuté et que les marchés de bétail au comptant ont connu une activité limitée.

Les contrats à terme sur les porcs maigres ont également terminé la journée en baisse en raison d'échanges techniques et de quelques prises de bénéfices, alors que les tensions se sont accrues entre les États-Unis et la Chine, principal marché d'exportation, à la suite de l'incident du ballon espion de l'année dernière. Les porcs maigres de juin du CME se sont établis en baisse de 1 cent à 97,725 cents la livre.

Jeudi matin, le ministère américain de l'Agriculture a indiqué que les valeurs des découpes de bœuf de choix étaient légèrement supérieures, mais que les valeurs des découpes de bœuf sélectionné étaient inférieures. Cette nouvelle fait suite au rapport de mercredi après-midi, où les valeurs pour les deux types de viande avaient fortement baissé, selon l'USDA.

Cette tendance au yo-yo - où les prix de gros se raffermissent légèrement le matin, mais s'inversent l'après-midi - a pesé récemment sur les prix à terme des bovins et a amené certains investisseurs à s'interroger sur la vigueur de la demande de bœuf de la part des consommateurs cet été, ont indiqué les négociants.

Entre-temps, les marges des conditionneurs de bœuf continuent d'être négatives, selon le service de conseil en marketing du bétail HedgersEdge.com LLC, basé à Denver.

"Le marché du bétail est en plein marasme", a déclaré Cassie Fish, analyste du bétail et auteur du blog The Beef. "L'intérêt ouvert est revenu à son niveau le plus bas de l'année et les spéculateurs ne sont pas très enthousiastes à l'idée de vendre du bétail pour leurs positions longues.

Les investisseurs s'inquiètent également de plus en plus de la demande de viande bovine à mesure que le marché de l'emploi se refroidit. Le rapport hebdomadaire du département du travail sur les demandes d'allocations de chômage a montré jeudi que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a augmenté la semaine dernière pour atteindre son niveau le plus élevé depuis plus de huit mois.

Les contrats à terme de juin sur les bovins vivants négociés activement au CME ont terminé en baisse de 0,525 cent, à 175,950 cents la livre. Les bovins d'engraissement d'août ont baissé de 1,350 cent à 251,050 cents la livre. (Reportage de P.J. Huffstutter ; Rédaction d'Alan Barona)