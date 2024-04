Les contrats à terme sur le bétail du Chicago Mercantile Exchange (CME) se sont orientés à la hausse mardi, la vigueur persistante des prix de gros atténuant les inquiétudes concernant la demande des consommateurs, alors même que les investisseurs se montrent de plus en plus nerveux face aux préoccupations inflationnistes et à la hausse des prix à la consommation, selon les négociants.

Par ailleurs, les contrats à terme sur les porcs maigres ont continué à se raffermir en raison de l'augmentation des ventes de porcs en Chine le mois dernier, ce qui indique que les stocks de porcs du pays montrent des signes de stabilisation, ont indiqué les négociants.

Le ministère américain de l'Agriculture a indiqué mardi matin que les prix des découpes de bœuf en boîte de choix étaient de 302,70 dollars par quintal, en hausse de 63 cents par rapport à lundi, tandis que les découpes sélectionnées étaient de 301,97 dollars par quintal, en hausse de 1,70 dollar.

Le marché au comptant des bovins devrait être stable ou légèrement plus élevé cette semaine, compte tenu de ce qui se passe avec les valeurs des découpes de bœuf, ont déclaré les négociants. Mais jusqu'à présent, les négociants au comptant ont déclaré que les ventes étaient limitées, avec une transaction au comptant au Kansas rapportée à 182 $ le quintal et un chargement de bovins dans l'Iowa négocié à 186 $ le quintal.

Les négociants de contrats à terme sur le bétail se sont également intéressés à l'augmentation des poids d'abattage des bovins, signe que les exploitants pourraient ralentir l'abattage de leurs troupeaux en raison de la baisse des prix des céréales et de l'amélioration de l'état des pâturages, a déclaré Karl Setzer, associé chez Consus Ag Consulting.

"Les poids d'abattage actuels sont supérieurs de 26 livres à ceux de l'année dernière, et nous voyons plus de bœufs abattus et moins de vaches", a déclaré M. Setzer. "Pour moi, c'est le signe que la contraction du cheptel américain est terminée pour l'instant.

Les bovins vivants de juin de la CME ont augmenté de 1,525 cents à 174,850 cents la livre. Les contrats à terme les plus actifs sur les bovins d'engraissement de mai se sont établis en hausse de 2,275 cents à 239,450 cents la livre.

Les porcs de juin activement négociés ont atteint un sommet de 109,175 cents la livre et se sont établis en hausse de 0,650 cent à 108,575 cents la livre. Les contrats de mai 2024 à octobre 2024 ont également atteint des sommets mardi. (Reportage de P.J. Huffstutter ; Rédaction de Krishna Chandra Eluri)