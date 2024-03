Les contrats à terme sur le bétail du Chicago Mercantile Exchange ont clôturé en baisse lundi, les acteurs du marché cherchant à réaliser des bénéfices et continuant à ajuster leurs positions dans le cadre du "Goldman roll", selon les traders.

Lundi était le troisième jour du roulement de cinq séances pour les fonds qui suivent l'indice Goldman Sachs Commodity Index de Standard & Poor's, selon les traders.

Sur le marché du porc maigre du CME, par exemple, les investisseurs ont vendu des contrats à terme d'avril et acheté des contrats à terme de juin dans le cadre de ce roulement, ont indiqué les traders.

Mais il y avait des signes de force haussière dans le contrat d'avril sur les bovins vivants le plus actif - qui a récemment atteint son prix le plus élevé en plus de quatre mois, a déclaré le négociant indépendant en bétail Dan Norcini. Les contrats à terme d'avril ont terminé la séance inchangés, mais au-dessus des bovins vivants de juin.

"Normalement, avec le roulement, les contrats à terme de juin devraient être plus élevés que ceux d'avril, et non l'inverse", a déclaré M. Norcini.

Cela reflète également la confiance dans un marché au comptant plus élevé cette semaine, a-t-il ajouté. La semaine dernière, les bovins au comptant se sont négociés à 185 dollars par quintal au Texas et au Kansas.

Le ministère américain de l'Agriculture a signalé lundi matin que les prix de gros du bœuf ont augmenté fermement, avec la coupe de bœuf en boîte de choix à 307,04 $ le quintal, en hausse de 43 cents par rapport à vendredi - et la lecture la plus élevée depuis le 30 octobre.

Le Select boxed beef cutout était également en hausse de 1,17 $, à 297,43 $ le quintal, a indiqué l'USDA.

Les bovins vivants d'avril, référence de la CME, sont restés inchangés à 187,600 cents la livre, les traders ayant noté une résistance graphique continue à 190 cents. Les contrats à terme sur les bovins vivants de juin se sont établis en baisse de 0,400 cent à 183,025 cents la livre.

Les contrats à terme sur les bovins d'engraissement d'avril de la CME ont baissé de 1 cent, s'établissant à 253,100 cents la livre.

Les contrats à terme sur les porcs ont terminé en baisse, bien que cinq contrats aient atteint de nouveaux sommets au cours de la journée.

Le contrat d'avril le plus actif a baissé de 1,100 cent à 83,275 cents la livre, tandis que les porcs de juin ont baissé de 0,775 cent pour terminer à 101,050 cents la livre. (Reportage de P.J. Huffstutter ; Rédaction de Krishna Chandra Eluri)