Les contrats à terme sur les bovins d'engraissement sur le Chicago Mercantile Exchange Group (CME) ont de nouveau augmenté jeudi, soutenus par la faiblesse continue des contrats à terme sur le maïs, tandis que les contrats à terme sur les bovins vivants ont été mitigés en raison de ventes au comptant quelque peu léthargiques, ont indiqué les analystes.

Le ministère américain de l'Agriculture a déclaré jeudi matin que les ventes à l'exportation de bœuf avaient augmenté pour atteindre 21 400 tonnes métriques au cours de la semaine achevée le 20 juillet, contre 20 900 tonnes métriques la semaine précédente.

"Si les exportations ont été satisfaisantes, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'incertitude sur le marché, à savoir si le marché à terme des bovins va remonter pour se rapprocher du marché au comptant", a déclaré Karl Setzer, responsable de la recherche sur le courtage chez Mid-Co Commodities.

Les contrats à terme sur les bovins vivants du mois d'août de la CME ont perdu 0,625 cent jeudi, s'établissant à 178,050 cents la livre. Les contrats à terme les plus actifs du mois d'octobre ont baissé de 0,450 cent pour s'établir à 179,500 cents la livre.

Les contrats à terme sur les bovins d'engraissement du mois d'août de la CME ont terminé en hausse de 0,450 cent, à 244,650 cents la livre.

Les contrats à terme sur les porcs maigres étaient pour la plupart en baisse, à l'exception du contrat d'août. Le contrat à terme le plus actif de la CME sur le porc maigre d'octobre s'est établi en baisse de 0,375 cent, à 83,250 cents la livre.

Alors que les taux d'abattage quotidiens de bovins sont restés stables jeudi, les marges des conditionneurs de viande sont restées négatives.

Les conditionneurs de viande ont perdu environ 77,90 $ par tête de bétail jeudi, une perte par tête plus importante que mercredi et plus importante que la semaine précédente, selon le service de conseil en commercialisation du bétail HedgersEdge.com LLC, basé à Denver. La diminution du cheptel bovin américain continue de soutenir le marché.

L'usine de transformation du bœuf de Cargill Inc. à Fort Morgan, dans le Colorado, a été temporairement fermée après la surchauffe d'un tuyau d'échappement dans la nuit de mercredi à jeudi, a indiqué la société à Reuters dans un communiqué.

Les employés ont été évacués de l'usine pendant que l'incident isolé était traité, a déclaré la société.

Dans son communiqué, Cargill a indiqué qu'elle enquêtait sur la cause de la surchauffe du tuyau et que "la production a repris dans les deux heures et a commencé à l'heure ce matin". (Complément d'information : Tom Polansek à Chicago ; rédaction : Pooja Desai)