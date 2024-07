Les contrats à terme sur le bétail du Chicago Mercantile Exchange (CME) ont augmenté mardi, les contrats à terme sur les bovins continuant à se raffermir sur fond de signaux indiquant que les prix du marché au comptant pourraient diminuer, selon les analystes du marché.

On s'attend à ce que les prix au comptant des bovins baissent cette semaine, car les marges des conditionneurs de viande bovine ont fortement diminué cette semaine.

Les conditionneurs ont perdu 58,50 dollars par tête mardi, une perte plus importante que lundi et bien plus importante que la perte de 9,20 dollars par tête observée il y a une semaine, selon le service de conseil en marketing du bétail HedgersEdge.com LLC, basé à Denver.

Mais les prix à terme ont continué à se maintenir bien au-dessus du marché au comptant, ce qui a soutenu les prix à terme des bovins et suscité l'intérêt des participants au marché, a déclaré Don Roose, président de US Commodities.

"La décote des contrats à terme était tout simplement trop importante, et je pense donc que des facteurs techniques sont revenus sur le marché", a déclaré M. Roose.

Les prix de gros du bœuf ont été mitigés en début de journée, selon les données du ministère américain de l'Agriculture, la vigueur des morceaux de choix ayant contribué à soutenir les prix à terme des bovins en début de séance.

L'USDA a indiqué que le prix des coupes de bœuf de choix en boîte était de 313,79 $ par quintal, en hausse de 0,35 $ par rapport à la veille. Mais les coupes de choix étaient en baisse de 0,18 $ à 298,15 $ le quintal.

Par ailleurs, les contrats à terme sur les porcs maigres ont augmenté en raison d'achats techniques et de la récente hausse des prix du jambon due en partie à la demande d'exportation du Mexique, selon les négociants.

Mais on ne sait pas combien de temps durera cette vigueur des prix de gros, ont-ils ajouté. L'USDA a indiqué mardi que les prix des carcasses de porc et des jambons avaient chuté, bien que les poitrines de porc en gros aient augmenté.

Les contrats à terme sur les bovins vivants du mois d'août du CME ont terminé en hausse de 2,375 cents à 186,3 cents la livre, tandis que les contrats à terme sur les bovins vivants du mois d'octobre les plus actifs ont augmenté de 1,525 cents à 186,125 cents la livre.

Les contrats d'engraissement d'août de la CME ont terminé en hausse de 2,35 cents à 258,75 cents la livre.

Les contrats à terme du CME sur les porcs maigres d'août se sont établis en hausse de 1,275 cent à 93,65 cents la livre. Les contrats à terme d'octobre sur les porcs maigres ont terminé en hausse de 1,15 cent à 77,125 cents la livre. (Reportage de P.J. Huffstutter et Renee Hickman à Chicago ; Rédaction de Mohammed Safi Shamsi)