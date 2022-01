Beyond Meat est la nouvelle proie des vendeurs à découvert. Plusieurs hedge funds, dont Kynikos Associates, estiment que le producteur de viande végétale n’est plus en croissance, depuis qu’il a dévoilé des ventes inférieures aux prévisions et revu à la baisse ses perspectives. Au 10 janvier, les paris baissiers représentaient 42 % des actions librement négociées de Beyond Meat.

