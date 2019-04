BFT IM recommande de ne pas courir derrière les marchés

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pour BFT IM, la menace la plus importante à court terme vient de l'essoufflement des marchés après leur forte hausse depuis le point bas de décembre dernier. Tactiquement, il est ainsi recommandé de ne pas courir derrière les marchés d'autant plus que les facteurs politiques (guerre commerciale sino-américaine, Brexit, …) peuvent à nouveau provoquer de courtes éruptions d'aversion au risque. Il convient ainsi de garder une marge de manœuvre dans son budget de risque pour guetter des trous d'air permettant de se repositionner à meilleur compte.Le deuxième pilier de la stratégie d'investissement du gérant repose sur la recherche de positions de diversification visant à protéger, au moins partiellement, les portefeuilles contre les risques évoqués. L'achat d'obligations indexées sur l'inflation et de Treasuries US à 10 ans constitue ainsi de bons moyens de couverture.