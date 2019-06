BFT Investment Managers allège son exposition aux actifs risqués

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Si les politiques monétaires accommodantes ont été les principaux facteurs de soutien des marchés financiers au cours des premiers mois de l'année, les risques géopolitiques ont depuis quelques semaines pris de l'ampleur, générant un manque de visibilité et de fortes incertitudes, sources de volatilité, observe BFT Investment Managers.Ce changement de régime de marché, marqué par un retour en force de la volatilité, contraint donc la société de gestion à réduire spon budget de risque et, donc, son exposition aux actifs risqués, en particulier les actions et les dettes émergentes qui se trouvent au cœur de la guerre commerciale.Si la classe d'actifs a bénéficié d'un réel appétit des investisseurs, affichant de solides performances, le regain de tension entre Pékin et Washington rend cette classe d'actifs nettement moins attractive.