BHP enregistre une baisse de 32 % de son bénéfice au premier semestre en raison de la faiblesse des prix du minerai de fer.

Les mineurs ont dû faire face à une hausse des coûts et à un marché du travail tendu dans un contexte de forte baisse des prix du minerai de fer au cours de la seconde moitié de 2022, alors que la politique chinoise stricte du zéro COVID-19 a freiné l'activité économique et réduit la demande.

Cependant, le mineur basé à Melbourne s'attend maintenant à une reprise de la demande de produits sidérurgiques en Chine, car la deuxième plus grande économie mondiale assouplit les restrictions COVID et soutient son secteur immobilier en difficulté.

Le plus grand mineur coté au monde a déclaré que le bénéfice sous-jacent attribuable aux activités poursuivies était de 6,60 milliards de dollars pour le semestre clos le 31 décembre, contre 9,72 milliards de dollars un an plus tôt. Ce chiffre est inférieur à l'estimation de Vuma Financial qui était de 6,82 milliards de dollars.

BHP, qui a proposé d'acheter le producteur de cuivre et d'or OZ Minerals Ltd pour 9,6 milliards de dollars australiens en novembre, a déclaré un dividende intérimaire de 0,90 $ par action, contre 1,50 $ par action déclaré un an plus tôt.