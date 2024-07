Mike Dolan fait le point sur les marchés américains et mondiaux pour la journée à venir.

La volatilité refait surface après une semaine agitée pour les marchés mondiaux et la politique. Vendredi, une panne technologique mondiale a aggravé le recul des actions des méga-capitalisations, déjà touchées par les craintes de nouvelles restrictions imposées par les fabricants de puces et par des prévisions de résultats décevantes.

Les principales compagnies aériennes américaines ont ordonné des arrêts au sol vendredi, invoquant des problèmes de communication, tandis que d'autres transporteurs, des sociétés de médias, des banques et des entreprises de télécommunications du monde entier ont également signalé que des pannes de système perturbaient leurs activités.

Le gouvernement australien a déclaré que le problème semble être lié à une défaillance de l'entreprise mondiale de cybersécurité Crowdstrike, dont les actions ont chuté de plus de 10 % en dehors des heures de bureau.

L'interruption a ajouté à la nervosité du secteur technologique, où la première série de mises à jour des résultats de la saison de publication actuelle n'a pas réussi à franchir la barre de plus en plus haute du marché.

Le géant de la diffusion en continu Netflix a enregistré un résultat supérieur à la moyenne jeudi, avec plus de 8 millions d'abonnés, soit plus que les 5 millions attendus. Mais son action a chuté dans la nuit en raison de prévisions prudentes et après avoir déclaré que son activité publicitaire ne deviendrait pas un moteur principal de la croissance du chiffre d'affaires avant au moins 2026.

La réaction a été la même pour TSMC, le fleuron taïwanais de la fabrication de puces, dont les actions cotées à Taipei ont terminé en baisse de 3,5 % vendredi, malgré des résultats et des prévisions solides, entraînés par les préoccupations commerciales sino-américaines et l'effondrement du marché américain.

Les contrats à terme de Wall Street sont restés dans le rouge avant l'ouverture des marchés vendredi, l'indice de volatilité VIX ayant atteint son niveau le plus élevé depuis avril. La chute du Nasdaq jeudi a fait de cet indice sa pire performance sur deux jours depuis octobre dernier, et même les petites capitalisations, qui avaient bénéficié de la rotation du début de semaine au détriment des grandes entreprises technologiques, ont reculé de plus de 1 %.

Les grandes turbulences technologiques mises à part, la toile de fond de la course électorale américaine, de plus en plus incertaine, a agité les nerfs.

Alors que l'opposant républicain Donald Trump - désormais grand favori des marchés de paris pour un retour à la Maison Blanche - est monté sur scène cette nuit lors de la convention de son parti, la pression exercée sur le président Joe Biden pour qu'il se retire est allée crescendo et des rapports de presse suggèrent qu'il pourrait annoncer son retrait au cours du week-end.

Les bookmakers ont réduit les chances d'une victoire de Trump à environ 60 %, contre plus de 70 % lundi, après la tentative d'assassinat de l'ancien président le week-end dernier.

Les marchés des taux d'intérêt ont également été plus nerveux, les rendements du Trésor américain à 10 ans ayant augmenté malgré l'annonce d'une forte hausse des demandes hebdomadaires d'allocations chômage jeudi.

Alors que les marchés à terme continuent d'anticiper la première baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en septembre, le dollar a rebondi par rapport à ses plus bas niveaux de la semaine.

L'euro a reculé à la suite de la décision attendue de la Banque centrale européenne de laisser ses taux d'intérêt inchangés. Les marchés s'attendent désormais à une deuxième baisse des taux d'intérêt en septembre, mais ont des doutes quant à la trajectoire à suivre par la suite.

La livre sterling est retombée à 1,29 dollar après les mauvais résultats des ventes au détail au Royaume-Uni pour le mois de juin.

Le yen japonais et le yuan chinois ont également reculé, le premier ayant été touché par des chiffres inférieurs aux prévisions concernant l'inflation japonaise, ce qui a jeté un doute sur le resserrement de la politique monétaire de la Banque du Japon.

Le gouvernement japonais a également revu à la baisse ses prévisions de croissance pour cette année vendredi, la consommation étant touchée par la hausse des coûts d'importation due à la faiblesse du yen.

Le peso mexicain s'est remis des pertes importantes subies lors de la session précédente.

Les actions de la Chine continentale ont toutefois résisté et ont terminé la semaine en hausse avec une série de sept victoires consécutives après la fin de la réunion de quatre jours des dirigeants du gouvernement jeudi. Les actions de Hong Kong, en revanche, ont été plus proches de l'ambiance mondiale et ont perdu 2 % vendredi.

En raison de son manque de détails, les responsables chinois ont reconnu vendredi que la liste exhaustive des objectifs économiques réaffirmés à la fin de la réunion clé du parti communiste contenait "de nombreuses contradictions complexes", ce qui laisse présager un chemin semé d'embûches pour la politique économique.

Des mesures plus concrètes pourraient voir le jour la semaine prochaine.

De retour à Wall Street, la fin de la semaine s'annonce angoissante, avec une journée d'échanges inégale en raison de divers problèmes techniques liés à la panne mondiale, un agenda peu fourni et un regard attentif sur les événements politiques du week-end.

Les principaux développements qui devraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de vendredi : * Résultats des entreprises américaines : American Express, Fifth Third, Regions Financial, Huntington Bancshares, Travelers, Halliburton, Schlumberger * Canada : prix à la production en juin, ventes au détail en mai * Le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, et le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, s'expriment.