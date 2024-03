Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Après une journée de consolidation et de fourchette étroite pour les actions mondiales mercredi, les marchés asiatiques n'ont pas de direction claire jeudi, ce qui permet aux investisseurs de se préparer à la réunion de politique générale de la Banque du Japon de la semaine prochaine, qui pourrait s'avérer très importante. Le principal événement du calendrier économique de l'Asie jeudi est la publication de l'inflation des prix de gros en Inde. Cette publication intervient un jour après que les chiffres ont montré que l'inflation annuelle des consommateurs était légèrement plus élevée que prévu en février, bien que la production industrielle n'ait pas été à la hauteur des attentes.

Les pressions inflationnistes, mesurées par les prix de gros, restent modérées. La dernière fois que l'inflation annuelle des prix de gros a été supérieure à 1 %, c'était il y a presque un an, et les prix ont carrément baissé entre avril et octobre de l'année dernière.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'inflation annuelle de l'indice des prix à la consommation diminue légèrement pour atteindre 0,25 %.

Les développements à Tokyo, entre-temps, suggèrent que le moment est venu pour la BOJ de relever ses taux d'intérêt mercredi prochain. Cela mettrait fin à la politique de taux d'intérêt négatifs en vigueur depuis huit ans et constituerait la première hausse de taux en 14 ans.

Des sources ont déclaré à Reuters que la BOJ débattra d'une augmentation des taux si une enquête préliminaire sur les négociations salariales des grandes entreprises, qui sera publiée vendredi par le syndicat Rengo, est positive.

Une croissance durable des salaires est considérée comme un élément clé pour assurer la fin de la lutte contre la déflation qui dure depuis des décennies au Japon. Mercredi, le géant de l'automobile Toyota Motor a accepté d'accorder à ses ouvriers la plus forte augmentation de salaire en 25 ans, ce qui a renforcé les attentes selon lesquelles les augmentations de salaire exceptionnelles seront équivalentes ailleurs, donnant ainsi le feu vert à la BOJ pour agir. Il semble que l'on assiste à une montée en puissance. Des représentants du gouvernement, des syndicats et du patronat ont tenu une réunion tripartite mercredi pour promouvoir les augmentations de salaires dans tout le pays et, selon des sources syndicales, des progrès ont été réalisés.

Les actions japonaises ont enregistré une légère baisse de 0,26 % mercredi, les prises de bénéfices après le record de la semaine dernière s'étant poursuivies. Il s'agit de la quatrième baisse sur les cinq dernières séances, ce qui suggère que les traders pourraient également se préparer à une décision de la Banque centrale japonaise (BOJ).

Le rendement du JGB à deux ans est repassé au-dessus de 0,20 %, bien que le yen n'ait pratiquement pas bougé. Par ailleurs, les relations tendues entre les États-Unis et la Chine sur le commerce, la technologie et l'espionnage ont pris une nouvelle tournure mercredi après que la Chambre des représentants des États-Unis a adopté un projet de loi qui donnerait au propriétaire chinois de TikTok, ByteDance, environ six mois pour céder les actifs américains de l'application de vidéos courtes, sous peine d'interdiction.

Le président des États-Unis, Joe Biden, a déclaré qu'il souhaitait que le Sénat approuve rapidement cette mesure. Cette mesure est la dernière d'une série de mesures prises par Washington pour répondre aux préoccupations de sécurité nationale des États-Unis concernant la Chine, qu'il s'agisse de véhicules connectés, de puces d'intelligence artificielle ou de grues installées dans les ports américains.

Ailleurs en Asie jeudi, les investisseurs attendent également les données sur les ventes au détail en Indonésie, ainsi que la production industrielle et les prix à la production à Hong Kong.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- Inflation des prix de gros en Inde (février)

- Ventes au détail en Indonésie (février)

- Inflation des prix à la production à Hong Kong (février)