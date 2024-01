Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques. Les grandes questions pour les investisseurs en Asie cette semaine sont de savoir si le rebond du sentiment à l'égard de la Chine est durable, et si la Réserve fédérale justifie ou refroidit la croyance croissante des marchés qu'elle commencera bientôt à réduire les taux d'intérêt américains.

La décision de la Fed et la conférence de presse du président Jerome Powell jeudi domineront les débats, et l'événement le plus important pour le marché asiatique est potentiellement la publication des données de l'indice des directeurs d'achat chinois.

Le calendrier régional comprend également les indices PMI de tout le continent, les chiffres du PIB du quatrième trimestre de Taïwan, de Hong Kong et des Philippines, ainsi que les derniers chiffres de l'inflation de l'Indonésie et de la Corée du Sud.

Les marchés asiatiques entament la semaine avec la queue haute. L'explosion du PIB américain et la faiblesse surprenante de l'inflation la semaine dernière ont confirmé que la plus grande économie du monde échappait à la récession et se dirigeait vers un atterrissage en douceur.

Cela a alimenté un sentiment de "risque" à l'échelle mondiale, tandis que la réaction positive aux efforts de la Chine pour soutenir ses marchés et son économie a renforcé l'optimisme local.

La dernière mesure prise par Pékin l'a été dimanche, lorsque l'autorité de régulation des marchés financiers a déclaré qu'elle suspendrait totalement les prêts d'actions restreints à partir de lundi. Samedi, les chiffres ont montré que les bénéfices industriels en Chine diminuent à leur rythme le plus lent depuis octobre 2022.

L'indice chinois CSI 300 des principales actions a mis fin à une série de trois semaines de pertes et a augmenté de 2 %, le Shanghai Composite a bondi de 2,75 % pour atteindre sa meilleure semaine depuis juillet, et l'indice MSCI Asia ex-Japan a également mis fin à une série de trois semaines de pertes.

L'indice japonais Nikkei 225 s'est écarté de la tendance et a terminé en baisse - sa plus forte chute en sept semaines - mais pas avant d'avoir atteint un nouveau sommet en 34 ans, juste à côté de 37 000 points. Il ne serait pas totalement surprenant que les prises de bénéfices et les rachats de positions se poursuivent cette semaine.

Sur le front des données, les indices PMI de la Chine sont en tête de liste, donnant un premier aperçu de la façon dont la plus grande économie d'Asie a commencé l'année.

Selon un sondage Reuters, l'indice PMI manufacturier officiel devrait rester en territoire de contraction pour le quatrième mois, bien qu'il ait légèrement augmenté à 49,3 contre 49,0 en décembre.

L'activité manufacturière s'est contractée pendant la majeure partie de l'année écoulée, soulignant la lenteur de la reprise de l'économie au sens large après la pandémie et les doutes quant à sa trajectoire.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré vendredi qu'elle ne s'attendait pas à des retombées majeures des difficultés économiques de la Chine. Pékin a pris des mesures pour injecter des liquidités dans le système financier et soutenir le secteur immobilier, et les marchés ont réagi favorablement, du moins dans un premier temps.

Il n'y a pas de décisions politiques en Asie cette semaine, bien que la Banque du Japon, mercredi, apporte plus de lumière sur sa pensée lorsqu'elle publie le résumé des opinions des membres du conseil d'administration lors de sa réunion de politique générale des 22 et 23 janvier.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés lundi :

- Commerce néo-zélandais (décembre)

- Indice des attentes des entreprises de Singapour (T4)

- Estimation rapide du PIB de la zone euro (T4)