Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les marchés asiatiques ont la possibilité de réagir aux retombées mondiales du rapport sur l'emploi américain de vendredi, qui a entraîné la plus forte hausse des rendements du Trésor et du dollar en deux mois.

Les opérateurs ont également revu à la baisse les prévisions de réduction des taux de la Fed - la probabilité d'une réduction des taux avant les élections n'est plus que de 50-50, et deux réductions complètes des taux ne sont plus envisagées pour cette année.

Cette évolution va à l'encontre d'une certaine tendance à la baisse qui s'était installée au début de la semaine dernière, lorsque la Banque du Canada et la Banque centrale européenne ont réduit leurs taux, et que le dollar et les rendements des bons du Trésor ont atteint leur niveau le plus bas depuis deux mois.

En effet, le S&P 500, le Nasdaq et l'indice MSCI World ont tous atteint des records la semaine dernière avant le revirement de vendredi, et les actions asiatiques ont tout de même réussi à augmenter de près de 3 %, ce qui représente leur cinquième hausse hebdomadaire sur les sept dernières.

Toutefois, la hausse des rendements obligataires américains et l'appréciation du dollar ne sont pas de bon augure pour l'appétit des investisseurs pour le risque, de sorte que les mouvements du marché de vendredi pourraient mettre les actifs asiatiques sur la défensive à l'ouverture des marchés lundi. Les investisseurs et les négociants asiatiques pourraient déjà être enclins à réduire leur exposition au risque à l'approche de deux décisions majeures de politique monétaire prises cette semaine par la Réserve fédérale et la Banque du Japon.

Des sources familières avec la réflexion de la BOJ indiquent que les décideurs politiques réfléchissent à des moyens de ralentir ses achats d'obligations et pourraient offrir de nouvelles orientations cette semaine, ce qui constituerait une première étape clé dans la réduction de son bilan de près de 5 000 milliards de dollars.

Bien que les détails ne soient pas finalisés, la banque centrale pourrait réduire les achats mensuels ou clarifier les plans pour procéder à une réduction lente mais régulière, en mettant l'accent sur la prévention des pics de rendement abrupts, ont déclaré les quatre sources.

Les chiffres du commerce et des comptes courants japonais pour le mois d'avril seront publiés lundi, de même que l'estimation finale du PIB du premier trimestre. Un sondage Reuters suggère qu'il n'y aura pas de changement à la contraction de 0,5 % en glissement trimestriel, mais que l'impression annualisée passera de -2,0 % à -1,9, grâce à des investissements plus importants.

Les chiffres de la production industrielle en Malaisie et la confiance des consommateurs indonésiens complètent un calendrier économique léger lundi.

Par ailleurs, en ce qui concerne la Chine, les autorités américaines s'attendent à ce que les pays du G7, lors du sommet de cette semaine en Italie, envoient un nouvel avertissement sévère aux petites banques chinoises pour qu'elles cessent d'aider la Russie à échapper aux sanctions occidentales, selon deux personnes familières avec le sujet.

Les médias suggèrent également que Volvo a commencé à transférer la production de véhicules électriques fabriqués en Chine vers la Belgique en prévision de la répression par l'Union européenne des importations subventionnées par Pékin.

Enfin, la Turquie a déclaré samedi qu'elle imposerait des droits de douane supplémentaires de 40 % sur les importations de véhicules en provenance de Chine.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés lundi :

- PIB du Japon (T1, estimation finale)

- Production industrielle de la Malaisie (avril)

- Indonésie : confiance des consommateurs (mai)