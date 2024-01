Alden Bentley, rédacteur en chef des nouvelles de l'Amérique pour Finance & Markets, donne un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les secousses du début de l'année 2024 se sont poursuivies à Wall Street, après s'être propagées aux marchés asiatiques mercredi, et constituent une menace potentielle pour les actions japonaises lors de la réouverture des marchés jeudi.

Le Nikkei a augmenté de 28% en 2023, le gain annuel le plus important de la décennie, terminant à moins de 1,0% d'un sommet de 33 ans atteint en novembre. Les marchés de Tokyo ont été fermés pour cause de jour férié et rouvriront jeudi.

Mais d'autres marchés boursiers asiatiques ont prolongé la baisse mondiale de mercredi, tandis que leurs monnaies ont principalement chuté par rapport au dollar. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon était en baisse de près de 1,5 % après une baisse de 1,0 % mardi, dans un début morose de 2024. L'indice a augmenté de 4,6 % en 2023.

En ce qui concerne les données, il n'y a rien d'important à attendre jusqu'à la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis vendredi. La publication, mercredi, du compte rendu de la réunion de décembre du Comité fédéral de l'open market (FOMC) n'a guère ému les marchés. Il est peu probable qu'il ait des répercussions sur les échanges de jeudi, confirmant que les décideurs politiques étaient sur le point d'assouplir leur politique monétaire cette année et qu'ils considéraient que la bataille contre l'inflation galopante était pratiquement gagnée.

"Tout en reconnaissant que les pressions inflationnistes ont diminué, ils doivent encore agir plus prudemment pour orchestrer l'atterrissage en douceur auquel tout le monde a cru", a déclaré Charlie Ripley, stratégiste d'investissement principal pour Allianz Investment Management à Minneapolis, dans une note à la clientèle.

Les données de l'IPC de la semaine prochaine montreront s'ils sont sur la bonne voie. Mais pour ce qui est des incitations au marché, le début, au milieu du mois, de la période de publication des résultats du quatrième trimestre aux États-Unis pourrait aider à déterminer si le S&P 500 tente d'établir un record qu'il a manqué de peu de marquer la semaine dernière.

Les bénéfices du quatrième trimestre du S&P 500 devraient augmenter de 5,2 %, ce qui est inférieur à l'estimation de croissance de 11 % du 1er octobre, selon les données de LSEG. Pour 2024, les bénéfices en glissement annuel devraient augmenter de 11,1 %.

Le S&P 500 était en baisse de 0,6 % en fin d'après-midi et le Nasdaq perdait plus de 1,0 %, les grandes valeurs technologiques et les puces électroniques étant en tête de peloton. Le dollar a atteint son plus haut niveau en deux semaines face au yen et a terminé en hausse de 0,9 %. Par rapport au yuan, il a atteint son plus haut niveau depuis le 13 décembre.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- Emploi national ADP aux États-Unis (décembre)