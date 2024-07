Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques. La chute des valeurs technologiques s'est propagée à l'ensemble des marchés d'actions jeudi, donnant le ton à une séance agitée en Asie vendredi, alors que les investisseurs tentent d'arriver à la fin d'une semaine volatile sans avoir à souffrir davantage.

L'inflation japonaise sera la principale préoccupation locale. Ces chiffres détermineront en grande partie la décision de la Banque du Japon lors de sa réunion des 30 et 31 juillet : maintien des taux d'intérêt ou augmentation supplémentaire de 10 points de base ?

Les indices MSCI World, Asia ex-Japan et des marchés émergents sont en passe de connaître leurs plus fortes pertes hebdomadaires depuis huit semaines, tandis que l'indice de référence japonais Nikkei 225 devrait enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis avril.

Le secteur technologique a été plus durement touché, un rapport indiquant que les États-Unis envisagent de restreindre davantage les exportations de puces électroniques de pointe vers la Chine ayant pesé lourdement sur le secteur.

Netflix a fait état jeudi d'une augmentation plus forte que prévu du nombre d'abonnés au deuxième trimestre, mais a averti que les gains du troisième trimestre seraient inférieurs à ceux de la même période en 2023. Ses actions ont chuté dans les échanges après les heures de bureau.

Cela intervient un jour après que TSMC, le plus grand fabricant contractuel de puces au monde, a relevé ses prévisions de revenus pour l'année entière en raison de l'augmentation de la demande de puces liée à l'intelligence artificielle. Ses actions ont tout de même perdu plus de 2 % pour la deuxième journée consécutive.

En Chine, les investisseurs devraient être profondément déçus par les résultats de la réunion du Comité central du Parti communiste, connue sous le nom de plénum, qu'ils surveillaient à la recherche de signes d'un stimulus indispensable pour relancer l'économie en difficulté.

Les dirigeants chinois ont réitéré leurs vastes objectifs de politique économique - modernisation de l'industrie, expansion de la demande intérieure et réduction des risques liés à la dette et au secteur immobilier. Mais les détails sur la manière dont ces objectifs seront mis en œuvre sont restés très vagues.

L'accent est mis sur l'inflation japonaise. Les économistes interrogés par Reuters estiment que l'inflation de base s'est accélérée en juin pour atteindre un taux annuel de 2,7 %, contre 2,5 % en mai. Cela signifierait que l'inflation est supérieure à l'objectif de 2 % de la banque centrale depuis 27 mois consécutifs.

Les autorités craignent que l'inflation ne soit alimentée par des facteurs externes plutôt que par la demande intérieure que les responsables politiques tentent d'encourager.

Mais les fortes hausses de salaires ne se sont pas encore fait sentir. Selon des enquêtes publiées la semaine dernière, près de 90 % des ménages japonais - le plus grand nombre en 16 ans - s'attendent à ce que les prix augmentent d'ici un an.

Un plus grand nombre d'économistes estiment désormais que la Banque du Japon relèvera ses taux dans le courant du mois de 10 points de base pour les porter à 0,20 %. Ce relèvement ferait suite à la décision historique prise en mars, lorsqu'elle a relevé ses taux pour la première fois en 17 ans.

Les marchés monétaires japonais sont divisés de manière assez égale entre une hausse et un maintien des taux. Les données de vendredi pourraient faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés vendredi :

- Indice des prix à la consommation (IPC) du Japon (juin)

- PIB de la Malaisie (T2)

- Eli Remolona, gouverneur de la banque centrale des Philippines, s'exprime