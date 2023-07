Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, vous présente la journée à venir sur les marchés asiatiques.

L'indicateur économique asiatique le plus important d'un calendrier assez chargé mercredi, et le plus grand mouvement potentiel du marché, sera l'indice des directeurs d'achat des services de la Chine pour le mois de juin, qui intervient dans le cadre de la dernière escalade des tensions entre les États-Unis et la Chine.

Les traders auront également à digérer les indices PMI des services japonais, australiens et indiens, ainsi que les dernières données sur l'inflation en Thaïlande et aux Philippines, et peuvent s'attendre à ce que le volume des échanges revienne à des niveaux plus normaux après les vacances du 4 juillet aux États-Unis.

Les cambistes sont très attentifs à une intervention des autorités de Pékin et de Tokyo pour ralentir la chute du yuan et du yen, respectivement, tandis que les actions asiatiques hors Japon tenteront de progresser pour la quatrième journée consécutive - une série de gains qui n'a pas été observée depuis deux mois.

Toutefois, l'attention se portera principalement sur la Chine. L'économie s'est essoufflée cette année, entraînant des révisions à la baisse des estimations de croissance du PIB, une sous-performance généralisée des actifs chinois et des appels de plus en plus nombreux à des mesures de relance budgétaire et monétaire.

L'indice des surprises économiques de la Chine montre à quel point les données récentes ont été inférieures aux attentes des analystes - il est profondément négatif, en chute libre et à son plus bas niveau depuis six mois.

Toutefois, l'activité du secteur des services a relativement bien résisté et s'est développée chaque mois cette année, selon les données de l'indice PMI. Un chiffre solide pourrait contribuer à apaiser les inquiétudes des investisseurs.

Le yuan a atteint son plus haut niveau en une semaine par rapport au dollar mardi, la banque centrale ayant fixé la devise à un niveau plus élevé et les principales banques d'État ayant à nouveau abaissé leurs taux de dépôt en dollars, les autorités ayant redoublé d'efforts pour stopper la chute du yuan.

La toile de fond politique est la dernière flambée de tensions entre les États-Unis et l'Union européenne.

La Chine a brusquement annoncé lundi une série de restrictions à partir du 1er août sur les exportations de certains métaux largement utilisés dans les semi-conducteurs et les véhicules électriques, intensifiant ainsi la guerre commerciale et risquant de perturber davantage les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Cette annonce intervient avant la visite prévue cette semaine à Pékin de Janet Yellen, secrétaire d'État au Trésor américain.

Ailleurs sur les marchés des changes locaux, le dollar australien a augmenté pour la quatrième journée mardi après que la Reserve Bank of Australia ait maintenu son taux de référence à 4,10 %.

C'est la deuxième fois dans le cycle de resserrement de la RBA qu'elle ne bouge pas ses taux après la pause d'avril, mais c'est loin d'être une surprise - les marchés monétaires n'avaient mis qu'une probabilité sur trois sur une augmentation à 4,35 %.

Les haussiers australiens se sont accrochés à l'avertissement de la RBA selon lequel un nouveau resserrement pourrait être nécessaire pour maîtriser l'inflation, et les swaps au jour le jour indiquent toujours un nouveau resserrement de près de 50 points de base cette année.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- PMI des services de la Chine, du Japon, de l'Inde et de l'Australie (juin)

- Indice des prix à la consommation (IPC) des Philippines (juin)

- Thaïlande, inflation IPC (juin)