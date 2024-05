Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

L'appétit des investisseurs pour les actions et les actifs à risque ne montre aucun signe de fléchissement, ce qui, en l'absence de données économiques ou d'événements majeurs influençant le marché en Asie mardi, devrait ouvrir la voie à de nouveaux gains sur le continent à l'ouverture des marchés.

La volatilité, le dollar, les rendements obligataires et l'incertitude géopolitique ont tous augmenté à des degrés divers, mais les actions ont tout de même progressé.

La "peur de manquer" - dont certains pourraient dire qu'elle n'est pas si éloignée de l'"exubérance irrationnelle" - est une force puissante. Mais elle peut aussi être un signal d'alarme, en particulier lorsque des baissiers de longue date se joignent à la frénésie.

Mike Wilson, stratège en actions américaines chez Morgan Stanley, n'a pas été le seul baissier de Wall Street au cours des deux dernières années, mais il a certainement été l'un des plus en vue.

Lundi, lui et son équipe ont relevé leurs prévisions de base à 12 mois pour l'indice S&P 500 à 5400 points, ce qui ne représente qu'une hausse d'environ 2 % par rapport à l'année précédente. Cela ne représente qu'une hausse d'environ 2 % par rapport à la clôture de vendredi, mais 20 % de plus que leur prévision précédente de 4500 points.

Seul l'avenir nous dira si la volte-face de M. Wilson indique que l'exubérance des investisseurs est devenue irrationnelle. Pour l'instant, cependant, au moins jusqu'aux résultats du fabricant de puces Nvidia mercredi, les haussiers du marché sont fermement aux commandes.

Et l'Asie n'est pas en reste.

Lundi, l'indice MSCI Asia ex-Japan a atteint son plus haut niveau depuis deux ans, enregistrant sa septième hausse consécutive et sa meilleure performance depuis janvier de l'année dernière. Une nouvelle hausse mardi scellera sa meilleure progression depuis août-septembre 2021.

Le Nikkei japonais est repassé au-dessus des 39 000 points pour la première fois depuis plus d'un mois, et le dollar est repassé au-dessus de 156,00 yens. Le dollar est maintenant à moins d'un yen, plus ou moins, de l'endroit où les autorités japonaises sont largement considérées comme ayant mené une intervention d'achat de yens le 1er mai.

Une intervention semble peu probable à l'heure actuelle, mais les cambistes ne doivent pas se reposer sur leurs lauriers. Les dernières données de la Commodity Futures Trading Commission montrent que les spéculateurs ont réduit leurs positions nettes à découvert sur le yen pour la troisième semaine, mais pas de beaucoup.

Le principal événement du calendrier de l'Asie et du Pacifique mardi est la publication du procès-verbal de la réunion de politique générale de la Banque de réserve d'Australie du 7 mai.

La RBA a écarté les rumeurs de marché concernant une hausse des taux d'intérêt à court terme, mais n'a pas non plus laissé entrevoir la possibilité d'une baisse pour les mois à venir. Le dollar australien a retrouvé son équilibre depuis lors et s'est hissé à un plus haut de quatre mois, juste au-dessus de 0,67 dollar.

Les marchés des taux australiens n'envisagent pas une réduction de 25 points de base avant avril de l'année prochaine.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mardi :

- Compte-rendu de la réunion de la Banque de réserve d'Australie

- Sentiment des consommateurs australiens (mai)

- Le gouvernement indonésien présente au parlement les prévisions économiques pour 2025