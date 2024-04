Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les enquêtes sur la confiance des consommateurs au Japon et en Australie et les derniers chiffres de l'inflation à Taïwan sont en tête du calendrier de l'Asie-Pacifique ce mardi, avec un appétit pour le risque qui se maintient face aux rendements du Trésor américain qui atteignent de nouveaux sommets en 2024.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans a atteint lundi 4,464 %, son niveau le plus élevé depuis novembre, mais Wall Street a évité les pertes et les trois principaux indices ont terminé la journée sans changement.

Les indices boursiers de référence de l'Asie, des marchés émergents et du monde entier ont tous enregistré des gains modestes lundi, malgré la hausse des rendements mondiaux. Le rendement américain à 10 ans a augmenté de 11 points de base depuis le rapport sur l'emploi américain de vendredi, mais les marchés boursiers sont restés stables.

C'est une nouvelle preuve que les investisseurs s'habituent peut-être à des rendements plus élevés et à la diminution constante du nombre de baisses de taux que la Fed est censée opérer cette année. La probabilité d'une baisse des taux en juin n'est plus que de 50-50, et à peine 60 points de base d'assouplissement sont attendus cette année, selon les marchés à terme.

Les chiffres de mardi devraient montrer que l'inflation annuelle à Taïwan s'est ralentie le mois dernier, passant de 3,08 % en février à 2,51 %. Il s'agirait d'un ralentissement notable, mais l'inflation resterait confortablement au-dessus de l'objectif de 2 % de la banque centrale.

La hausse de près de 1,3 point de pourcentage enregistrée en février est la plus importante depuis trois ans. La banque centrale de Taïwan a suivi en procédant à une hausse surprise des taux d'intérêt le mois dernier.

Les actions du fabricant taïwanais de puces TSMC pourraient être stimulées mardi après que le ministère américain du commerce a déclaré qu'il accorderait à l'unité américaine de l'entreprise une subvention de 6,6 milliards de dollars pour la production de semi-conducteurs avancés à Phoenix, en Arizona, et jusqu'à 5 milliards de dollars de prêts gouvernementaux à faible coût.

Il en va de même pour les actions de Samsung. L'administration Biden prévoit d'accorder 6 à 7 milliards de dollars au géant sud-coréen de la technologie, qui cherche à accélérer la fabrication de puces aux États-Unis, ont déclaré deux personnes au fait du dossier.

Les actions chinoises, quant à elles, ont suivi la tendance générale. Elles ont commencé la semaine par une troisième baisse quotidienne consécutive, le secteur immobilier en difficulté étant une fois de plus au centre des préoccupations des investisseurs.

Le promoteur Shimao Group a déclaré lundi que la China Construction Bank (Asia) avait déposé une demande de liquidation à son encontre à Hong Kong en raison de dettes impayées, ce qui constitue un cas rare d'action en justice de la part d'une banque d'État.

La requête est centrée sur l'incapacité de Shimao à rembourser des prêts d'un peu plus de 200 millions de dollars et contraste avec les procédures judiciaires lancées par des créanciers basés à l'étranger contre des entreprises rivales, China Evergrande Group et Country Garden, pour défaut de paiement de leurs dettes.

La monnaie chinoise reste également sous surveillance. Le yuan onshore est à son niveau le plus faible depuis cinq mois et proche de la limite supérieure de la bande de fluctuation quotidienne de la banque centrale, tandis que le yuan offshore se négocie toujours au-dessus du "plafond" de la bande de fluctuation.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mardi :

- Inflation à Taiwan (mars)

- Confiance des consommateurs japonais (mars)

- Confiance des consommateurs australiens (avril)