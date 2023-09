Jamie McGeever, éditorialiste spécialisé dans les marchés financiers, fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

La réunion de politique générale de la Banque du Japon vendredi est le point fort de la semaine en Asie, avec des spéculations croissantes sur le fait que les décideurs politiques pourraient être beaucoup plus proches de s'éloigner d'une politique ultra-libre et de taux d'intérêt négatifs que ce que l'on pensait auparavant.

Les décisions concernant les taux et les orientations de Taïwan, des Philippines et de l'Indonésie jeudi seront également examinées de près, tandis que les derniers chiffres de l'inflation du Japon, de la Malaisie et de Hong Kong sont également à l'ordre du jour cette semaine.

La fin morose de Wall Street la semaine dernière - les trois principaux indices ont chuté de 0,83 % à 1,56 % vendredi - jettera une ombre sur l'ouverture des marchés asiatiques lundi, même si ces derniers ont terminé la semaine sur une note beaucoup plus positive.

L'indice MSCI Asia ex-Japan a progressé vendredi, stimulé par des chiffres étonnamment bons concernant les ventes au détail et la production industrielle en Chine, ce qui lui a permis d'enregistrer une hausse de 1,2 % sur la semaine. Il s'agit de la troisième hausse hebdomadaire en quatre semaines.

Mais la hausse constante des prix du pétrole, qui atteignent de nouveaux sommets pour l'année, alimente les craintes d'inflation, au moment même où les banques centrales de la plupart des économies développées arrivent à la fin de leur cycle de resserrement ou s'en approchent. Les craintes de stagflation augmentent.

Après le feu d'artifice de la Banque centrale européenne la semaine dernière, l'euro sera surveillé de près pour savoir si la réaction des membres de la BCE les plus optimistes gagne du terrain auprès des traders et des investisseurs.

L'euro s'est affaibli au cours des neuf dernières semaines, sa plus longue série de pertes. La baisse de 5 % enregistrée au cours de cette période est modeste par rapport à d'autres périodes de dépréciation de plusieurs semaines, mais neuf semaines constituent tout de même un record. Une période de consolidation et de retournement est certainement imminente.

Le revers de la médaille - qui a des implications plus vastes et affecte davantage l'Asie - est que le dollar s'est renforcé neuf semaines d'affilée, sa plus longue période de hausse depuis 2014.

Encore une fois, l'heure du retour en arrière a-t-elle sonné ?

Cette semaine, l'attention se porte sur les réunions politiques de la Réserve fédérale et de la Banque d'Angleterre et, en Asie, sur la réunion de la Banque d'Angleterre vendredi.

Les remarques optimistes du gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, le week-end dernier, semblent bien loin maintenant. Le yen a perdu tous ses gains et a atteint vendredi son plus bas niveau de l'année, à près de 148,00 pour un dollar.

Le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans a quant à lui clôturé vendredi autour de 0,72 %, son plus haut niveau depuis décembre 2013. Les marchés des devises et des obligations d'État japonaises envoient des signaux différents, et tous deux chercheront à obtenir plus de clarté de la part de la Banque du Japon vendredi.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés lundi :

- Exportations de Singapour (août)

- Le ministre chinois des affaires étrangères Li en visite à Moscou

- Discours de M. de Guindos et de M. Panetta de la BCE