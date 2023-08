Jamie McGeever, éditorialiste spécialisé dans les marchés financiers, fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Wall Street et les bourses mondiales ont peut-être fait fi de la hausse des rendements des obligations américaines à long terme lundi, mais les investisseurs asiatiques devraient être d'humeur plus prudente mardi, alors qu'ils s'attendent à la plus forte baisse des exportations chinoises depuis la pandémie.

La prévision médiane d'un sondage Reuters auprès d'économistes prévoit une chute de 12,5 % des exportations chinoises en juillet, en glissement annuel, ce qui ferait suite à une baisse de 12,4 % en juin et marquerait le pire résultat depuis février 2020.

Les données commerciales de juillet de la Chine figurent en tête d'un calendrier économique régional chargé mardi, avec les rapports sur les comptes courants, les prêts bancaires et les dépenses des ménages au Japon, les données sur les comptes courants en Corée du Sud et le sentiment des consommateurs australiens également à l'ordre du jour.

Les importations chinoises devraient également avoir diminué en juillet, de 5,0 % en glissement annuel, bien que ce soit moins que le taux de déclin de 6,8 % en juin. Mais pour le moteur de l'industrie manufacturière mondiale, l'attention se porte sur la faiblesse alarmante des exportations.

L'activité des usines chinoises a chuté pour le quatrième mois consécutif en juillet, ce qui a encore réduit les perspectives de croissance et accru la pression sur Pékin pour qu'il mette en place des mesures de relance substantielles. Les secteurs des services et de la construction sont également au bord de la contraction.

L'indice des surprises économiques chinoises de Citi reste profondément négatif, mais il s'est récemment éloigné de ses plus bas niveaux. À -54,7, il est à son niveau le plus élevé depuis le 30 juin, mais il devrait bientôt repartir à la baisse si les données commerciales de mardi sont décevantes.

En ce qui concerne les marchés et l'appétit pour le risque de manière plus générale, la semaine de négociation a démarré sur les chapeaux de roue lundi, les investisseurs ayant repoussé une nouvelle hausse des rendements du Trésor américain et une pentification de la courbe des rendements.

La pentification de la courbe a de nouveau été entraînée par un repli sur la partie longue de la courbe et une hausse des coûts d'emprunt à long terme, mais elle a été moins agressive que certains mouvements récents. Les investisseurs ont également été rassurés d'entendre le président de la Banque de New York, John Williams, déclarer que les taux d'intérêt pourraient commencer à baisser au début de l'année prochaine.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont mis fin à une série de quatre jours de baisse, et le Dow Jones a fait un bond de plus de 1 %. La volatilité des marchés des actions et des devises s'est atténuée lundi, mais celle des marchés obligataires a mieux résisté.

En ce qui concerne les entreprises, le groupe japonais Softbank devrait annoncer un bénéfice de 75 milliards de yens (525 millions de dollars) pour la période avril-juin, marquant un retour aux bénéfices après deux années consécutives de pertes.

Nikon et Mazda font partie des nombreuses entreprises japonaises qui publieront également leurs résultats mardi, alors que la saison des rapports s'accélère.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mardi :

- Commerce chinois (juillet)

- Japon : compte courant, prêts bancaires, dépenses des ménages (juin)

- Australie : sentiment des consommateurs (juillet)