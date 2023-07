Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, vous propose un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

La semaine à venir pourrait être déterminante pour le paysage des marchés financiers pour le reste de l'année, car les banques centrales du G3 communiquent leurs dernières décisions politiques et le Politburo du Parti communiste chinois au pouvoir se réunit pour discuter de l'économie.

Les décisions et les conférences de presse de la Réserve fédérale américaine, de la Banque centrale européenne et de la Banque du Japon se tiendront toutes au cours de la période de 48 heures allant de mercredi à vendredi, et le Politburo chinois devrait commencer sa réunion vendredi.

Comme si cela ne suffisait pas, les indices des directeurs d'achat donneront les premières indications sur les performances des économies en juillet. La saison des résultats américains passe à la vitesse supérieure avec Meta Platforms, Microsoft et Alphabet parmi les grands noms.

Les signaux pessimistes du président de la Fed, Jerome Powell, devraient stimuler l'appétit pour le risque et les marchés boursiers mondiaux. Le dollar et les rendements obligataires américains devraient également subir des pressions à la baisse, ce qui est souvent un facteur de hausse pour les marchés asiatiques et émergents.

Les investisseurs en Asie doivent attendre vendredi pour les deux grands rendez-vous de la semaine.

Plus des trois quarts des économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la BOJ maintienne sa politique inchangée, y compris son système de contrôle des rendements. Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a fait part de sa détermination à maintenir des mesures de relance monétaire massives, malgré une inflation toujours supérieure à l'objectif de 2 % fixé par la banque.

La semaine dernière, le taux annuel de l'inflation globale des prix à la consommation au Japon a dépassé l'inflation américaine comparable pour la première fois depuis 2015. Mais les cicatrices de la lutte contre la déflation de la BOJ sont profondes, de sorte que les espoirs des investisseurs de voir la fin d'une politique ultra-libre sont encore repoussés.

La situation est différente en Chine : les performances de l'économie et des marchés sont très médiocres, les prévisions de croissance sont revues à la baisse et le principal danger est la déflation, et non l'inflation.

La banque centrale s'est montrée réticente à assouplir sa politique, car le yuan, déjà faible, pourrait faire l'objet d'une pression commerciale encore plus forte. Les investisseurs placent donc leurs espoirs dans un coup de pouce fiscal de la part de Pékin. Et ce coup de pouce devra être significatif.

Les mesures annoncées vendredi pour stimuler les ventes de voitures et d'appareils électroniques n'ont pas impressionné les investisseurs, et les étrangers se tiennent à l'écart des actifs financiers chinois, même s'ils sont relativement bon marché.

Mais les défis économiques, financiers, politiques et sociaux auxquels Pékin est confronté sont tels que les actions chinoises peuvent devenir encore moins chères avant que les investisseurs étrangers ne recommencent à acheter en masse.

Le calendrier des données économiques de lundi et les mouvements potentiels du marché en Asie seront les indices PMI japonais et australien, ainsi que les derniers chiffres de l'inflation en Malaisie et à Singapour.

L'inflation malaisienne devrait tomber à 2,4 % en juin - le taux le plus bas depuis avril de l'année dernière - contre 2,8 % en mai. L'inflation à Singapour devrait tomber à 4,55 % - le plus bas niveau depuis février de l'année dernière - contre 5,10 %.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés lundi :

- PMI japonais (juillet)

- PMI australiens (juillet)

- Inflation à Singapour (juin)