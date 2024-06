Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques. Les marchés asiatiques devraient rester sur la défensive mardi, maintenus en échec par la hausse des rendements obligataires, les ondes de choc politiques en Europe, un dollar dynamique et la prudence avant la décision de la Réserve fédérale américaine plus tard dans la semaine.

Les actions japonaises ont démarré la semaine sur les chapeaux de roue, en dépit d'une hausse des rendements des obligations d'État japonaises après que les révisions du PIB du premier trimestre ont été plus élevées que prévu et que le yen a chuté de manière générale.

Le calendrier économique de mardi est léger, avec seulement les chiffres des comptes courants sud-coréens, les chiffres du commerce philippin et la confiance des entreprises australiennes.

Les révisions du PIB du Japon lundi auront stimulé le sentiment envers le Japon et renforcé les attentes selon lesquelles la Banque du Japon poursuivra la normalisation de sa politique lors de sa réunion de politique générale plus tard dans la semaine.

Le rendement du JGB à 10 ans a augmenté de 4,5 points de base lundi, sa plus forte hausse en deux mois et suffisamment pour annuler la moitié de la baisse de la semaine dernière.

On s'attend généralement à ce que la Banque du Japon ne donne pas suite à sa hausse historique de 10 points de base en mars - la première depuis 2007 - pendant encore quelques mois au moins.

Les marchés des swaps japonais ne prévoient pas un nouveau resserrement de 10 points de base avant la réunion de septembre de la BOJ, et indiquent actuellement un total de 25 points de base de hausses de taux d'ici à la fin de l'année.

Il est plus probable que la BOJ discute cette semaine d'une réduction de ses achats de JGB dans le cadre de ses efforts pour mettre fin à la stimulation monétaire et réduire son bilan de 5 000 milliards de dollars.

Mais le yen aura besoin de plus de la part de la BOJ s'il veut éviter de retomber dans la zone des 158-160 pour un dollar qui a suscité deux épisodes d'intervention de la part de Tokyo récemment. Lundi, le yen est repassé sous la barre des 157,00 dollars.

Toutefois, le destin à court terme de la devise est probablement entre les mains du dollar, qui est actuellement en pleine ascension. La semaine dernière, il a atteint son plus bas niveau en deux mois par rapport à un panier de monnaies principales, mais il a rebondi à la suite du rapport sur l'emploi américain de vendredi et a atteint lundi son plus haut niveau en un mois.

Les records de clôture de Wall Street et les rendements élevés des bons du Trésor devraient continuer à soutenir le dollar, une combinaison qui pèsera probablement sur les actifs des marchés émergents en général.

Si le sentiment à l'égard du Japon s'améliore, les investisseurs restent froids à l'égard des actifs chinois.

L'indice CSI 300 des actions de premier ordre et l'indice Shanghai Composite ont tous deux chuté vendredi pour atteindre leur plus bas niveau en six semaines. Les marchés chinois étant fermés lundi, il pourrait y avoir des mouvements de grande ampleur à l'ouverture mardi, les investisseurs jouant le jeu du rattrapage après deux sessions d'échanges mondiaux.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mardi :

- Compte courant de la Corée du Sud (avril)

- Commerce des Philippines (avril)

- Confiance des entreprises australiennes (mai)