Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, vous propose un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

L'inquiétude persistante concernant le glissement de la Chine vers la déflation et la prudence à l'approche des données sur l'inflation américaine maintiendront les marchés sous contrôle jeudi, alors que les investisseurs examineront également la décision sur les taux d'intérêt de l'Inde, l'inflation de gros au Japon et les données sur le PIB philippin.

Le regain de tension entre les États-Unis et la Chine pourrait être de nouveau dans le collimateur des investisseurs, la Maison Blanche ayant détaillé des plans visant à interdire certains investissements américains dans la technologie chinoise et à exiger que le gouvernement soit informé d'autres investissements.

Bien que les actions chinoises aient chuté pour la troisième fois mercredi, le reste de l'Asie a ignoré les chiffres de la déflation chinoise, et l'indice MSCI Asia ex-Japan a augmenté de 0,5 %, ce qui constitue sa meilleure performance depuis le début du mois.

Le fait que le taux annuel de déflation de -0,3 % ne soit pas aussi grave que les -0,4 % attendus par les économistes a peut-être suscité un certain soulagement, mais il a en tout cas suffi à porter l'indice des surprises économiques de la Chine à son plus haut niveau depuis le 26 juin.

Dans le même ordre d'idées, un taux d'inflation américain plus favorable que les estimations consensuelles pourrait dissiper la morosité qui s'est abattue sur les marchés depuis que l'agence de notation Fitch a retiré aux États-Unis leur note de crédit "triple A" le 1er août.

Wall Street pourrait bénéficier d'un certain soulagement, le S&P 500 ayant chuté mercredi pour la sixième séance sur sept, avant le rapport sur l'inflation de juillet qui devrait montrer que le taux annuel d'augmentation des prix à la consommation est passé de 3,0 % à 3,3 %.

Gardez toutefois un œil sur les prix du pétrole. Les contrats à terme sur le brut sont au plus haut depuis janvier et n'ont baissé que de 9 % par rapport à l'année précédente, ce qui constitue une impulsion déflationniste nettement plus faible que la baisse de 40 % en glissement annuel enregistrée en juin dernier.

Toujours sur le front de l'inflation, le taux annuel d'inflation des prix de gros au Japon devrait être tombé à 3,5 % en juillet, contre 4,1 % en juin. Il s'agirait du taux le plus bas depuis mars 2021 et de la septième baisse consécutive depuis le pic de 10,2 % atteint en décembre.

La Reserve Bank of India, quant à elle, devrait maintenir son taux de rachat à 6,50 % jeudi, mais adopter un ton beaucoup plus ferme face à la récente hausse des prix des denrées alimentaires qui a été plus forte que prévu et qui devrait durer plus longtemps.

Les marchés des taux d'intérêt estiment qu'il y a de bonnes chances qu'une hausse d'un quart de point ait lieu, si ce n'est pas cette semaine, certainement d'ici la fin de l'année. Les cambistes ne semblent pas s'attendre à une hausse - la roupie aborde la réunion en s'approchant de son niveau le plus bas d'octobre, à savoir environ 83 pour un dollar.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- Décision sur les taux d'intérêt en Inde

- Inflation des prix de gros au Japon (juillet)

- PIB des Philippines (T2)