Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Le "déluge de données" mensuel de la Chine démarre la semaine de négociation mondiale lundi, avec une série d'indicateurs de premier plan susceptibles de donner aux investisseurs une mesure de l'ampleur des difficultés de la deuxième plus grande économie du monde à prendre de l'élan.

La semaine dernière, les prix à la production et à la consommation ont confirmé que la menace de la déflation plane toujours sur la Chine. Les ventes au détail, les investissements des entreprises, la production industrielle et les prix de l'immobilier donneront lundi une image plus claire de l'activité économique.

La banque centrale chinoise devrait laisser son taux directeur inchangé lors du renouvellement des prêts à moyen terme arrivant à échéance lundi, la détérioration des marges d'intérêt et l'affaiblissement de la monnaie empêchant les autorités d'assouplir leur politique.

Selon un sondage Reuters réalisé auprès de 31 observateurs du marché, 30 d'entre eux s'attendent à ce que le taux du prêt à moyen terme à un an soit maintenu à 2,50 %. La seule exception prévoit une réduction marginale de 5 points de base.

Cette décision intervient dans un contexte de marché mondial généralement optimiste, où les espoirs d'un "atterrissage en douceur" aux États-Unis, un assouplissement de la Fed, une volatilité modérée et un optimisme continu dans le secteur des technologies ont poussé Wall Street et les actions mondiales vers des sommets record.

La désinflation aux États-Unis semble s'étendre aux prix à la consommation et à la production, et l'impact sur les taux du marché est évident - le rendement du Trésor à 10 ans a atteint vendredi son plus bas niveau en deux mois et demi, en dessous de 4,20 %, et les opérateurs de taux prévoient pleinement deux baisses d'un quart de point cette année.

Il s'agit d'une position dovish par rapport aux projections révisées de la Fed qui prévoient une réduction cette année, une position que le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a réitérée dimanche.

La baisse des rendements américains pourrait profiter aux marchés asiatiques et émergents, mais le renforcement du dollar pourrait contrecarrer cette tendance. Le dollar a clôturé la semaine dernière à un plus haut de six semaines, et les données de positionnement de la CFTC ont montré vendredi que les fonds ont augmenté leurs positions longues sur le dollar pour la première fois en sept semaines.

La monnaie américaine commence la semaine en tête, en particulier face au yen, après que la prudence de la Banque du Japon, vendredi, concernant la hausse des taux d'intérêt et la réduction de son bilan, a entraîné une baisse du yen et des rendements des obligations japonaises.

Cela pourrait soutenir les actions japonaises lundi.

Les actions chinoises, en revanche, restent sous pression. Le yuan ayant atteint vendredi son niveau le plus bas depuis sept mois, les actions ont atteint leur niveau le plus bas depuis près de deux mois.

Pékin semble devenir nerveux. Dimanche, l'autorité chinoise de régulation des marchés financiers a déclaré qu'elle allait intensifier la lutte contre les activités de vente à découvert et renforcer la surveillance des réductions illégales d'actions par les principaux actionnaires des sociétés cotées en bourse.

En Corée du Sud, un haut fonctionnaire présidentiel a déclaré ce week-end que la stabilisation des prix créait les conditions nécessaires pour que la banque centrale réduise ses taux d'intérêt.

En ce qui concerne les entreprises, Hyundai Motor India a demandé samedi l'autorisation de s'inscrire à la bourse de Mumbai, ce qui pourrait être la plus grande introduction en bourse jamais réalisée en Inde.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés lundi :

- Le "dumping" des données chinoises (mai)

- Commandes de machines au Japon (avril)

- Commerce de la Corée du Sud (mai, révisé)