Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, présente les marchés asiatiques pour la journée à venir.

À moins d'un effondrement de 1,5 % ou plus vendredi, les actions asiatiques sont sur le point d'enregistrer leur première hausse hebdomadaire depuis quatre ans, mais s'agira-t-il d'un tournant ou d'une simple levée temporaire de la morosité ? Les réponses à cette question commenceront à apparaître la semaine prochaine, lorsque les investisseurs se prononceront sur les résultats du symposium de Jackson Hole de la Réserve fédérale, en particulier sur le discours du président Jerome Powell vendredi. Les derniers chiffres de l'inflation à Tokyo pour le mois de juillet sont en tête du calendrier des données économiques de l'Asie vendredi, offrant un aperçu de la situation de l'inflation nationale au Japon et des implications potentielles pour la politique de la Banque du Japon dans les mois à venir.

L'humeur du marché en Asie vendredi sera à la prudence - Wall Street s'est fortement repliée jeudi, le dollar a connu sa plus forte hausse en un mois pour atteindre son plus haut niveau en 10 semaines, et les investisseurs hésitent à se montrer trop enthousiastes avant les remarques de M. Powell.

L'indice MSCI Asia Pacific ex-Japan a progressé de 1,5 % jeudi, sa meilleure journée depuis un mois. Cependant, malgré cet élan, le mois d'août a été éprouvant et l'indice est en passe de connaître sa plus forte baisse mensuelle depuis septembre de l'année dernière.

D'une manière générale, les actions de la région Asie-Pacifique semblent actuellement à des prix raisonnables, se négociant à peu près au milieu de leurs fourchettes à long terme et de leurs niveaux d'écart-type. Les actions indiennes sont de loin les plus chères et les actions chinoises les moins chères.

Les défis économiques, commerciaux et politiques auxquels la Chine est confrontée cette année ont été bien documentés, de sorte que les actions sont bon marché pour une bonne raison. Rien n'indique que ces problèmes seront bientôt résolus, de sorte que les rebonds du marché comme celui de jeudi resteront probablement l'exception plutôt que la règle.

Les investisseurs étrangers ont acheté des actions chinoises jeudi pour la première fois en 13 jours, selon les données de Stock Connect, une longue période de sorties de capitaux que les autorités de Pékin espèrent ne pas voir se répéter. Les valeurs technologiques pourraient subir une pression supplémentaire après la chute de 1,9 % du Nasdaq jeudi, une chute qui laisse un peu perplexe étant donné que les rendements des obligations à long terme n'ont pas beaucoup augmenté et que Nvidia a réussi à clôturer en territoire positif. Juste.

La macroéconomie en Asie vendredi se concentre sur l'inflation à Tokyo. Le taux annuel pour le mois de juillet devrait passer sous la barre des 3 % pour la première fois depuis septembre de l'année dernière.

Le dilemme des décideurs politiques japonais est profond. L'inflation de base nationale a dépassé l'objectif de 2 % de la banque centrale pendant 16 mois consécutifs, les entreprises continuant à répercuter la hausse des coûts d'importation due en partie à la faiblesse du yen.

Craignant de nuire à une économie fragile, la BOJ a souligné sa détermination à maintenir les taux d'intérêt à un niveau extrêmement bas, même si elle a décidé le mois dernier de relever le plafond des rendements des obligations à long terme.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés vendredi :

- Symposium de la Fed américaine à Jackson Hole

- Inflation de l'IPC de Tokyo (août)

- Malaisie Indice des prix à la consommation (juillet)