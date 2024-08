Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

L'Asie s'apprête à clôturer une semaine agitée par des résultats positifs vendredi, après une hausse fulgurante des actions américaines jeudi, même si l'inflation chinoise pourrait tempérer l'optimisme si les données montrent que la deuxième plus grande économie du monde est toujours en proie à la déflation.

La résistance de Wall Street a été remarquable étant donné que les rendements obligataires américains ont de nouveau augmenté après une nouvelle vente aux enchères du Trésor mal accueillie, cette fois-ci pour des obligations à 30 ans. Il s'agit de deux ventes cette semaine qui ont suscité une faible demande, les investisseurs n'acceptant le papier qu'en échange de rendements plus élevés.

Toutefois, le Nasdaq a enregistré sa meilleure journée depuis six mois et le S&P 500 sa meilleure journée depuis novembre 2022. Les grands indices asiatiques et technologiques en particulier devraient prendre le relais vendredi.

L'indice MSCI Asia ex-Japan est actuellement en baisse de 1,6 % sur la semaine, l'indice chinois CSI300 en baisse de 1,2 %, l'indice Hang Seng tech en baisse de 0,6 % et le Nikkei japonais en baisse de 3 %. Parviendront-ils à se redresser suffisamment vendredi pour clôturer la semaine dans le vert ?

Il s'agirait d'un revirement remarquable, en particulier au Japon où la volatilité liée à la monnaie et aux taux d'intérêt en début de semaine a déclenché des mouvements boursiers parmi les plus importants jamais enregistrés.

L'ébranlement du secteur technologique américain, qui a débuté le 11 juillet, s'essouffle. L'indice général S&P des technologies de l'information et l'indice FANGS des actions des grandes entreprises technologiques ont tous deux chuté d'environ 20 % au cours des trois semaines précédant le 5 août, mais ont rebondi de 9 % par rapport à leurs niveaux les plus bas.

La technologie américaine a été stimulée jeudi par les bénéfices de Meta Platforms, et les actions technologiques en Asie pourraient être influencées la semaine prochaine par les chiffres de vente du fabricant de puces taïwanais TSMC, qui seront publiés samedi.

TSMC, premier fabricant mondial de puces électroniques et principal fournisseur d'Apple et de Nvidia, publiera samedi sa dernière mise à jour mensuelle des ventes. Les ventes ont diminué au cours des derniers mois, passant de 229,6 milliards de dollars taïwanais en mai à 207,9 milliards de dollars taïwanais en juin, contre 236 milliards de dollars taïwanais en avril.

En effet, les exportations taïwanaises ont augmenté moins que prévu en juillet, la faible demande de la Chine ayant compensé les commandes record des États-Unis, ce qui a souligné le rôle essentiel de l'île en tant que centre d'approvisionnement pour l'industrie en plein essor de l'intelligence artificielle (IA).

La faiblesse de la demande chinoise semble normale ces derniers temps et continue de freiner l'inflation.

Les chiffres de vendredi devraient montrer que le taux annuel d'inflation à la consommation a légèrement augmenté en juillet, passant de 0,2 % à 0,3 %, et que le taux mensuel est passé de -0,2 % à 0,3 %. Le taux annuel de déflation des prix à la production devrait s'accélérer légèrement, passant de -0,8 % à -0,9 %.

Une surprise positive serait la bienvenue - les données économiques de la Chine sont constamment inférieures aux attentes depuis des mois.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés asiatiques vendredi :

- Inflation en Chine (juillet)

- Ventes au détail en Indonésie (juin)

- Production industrielle de la Malaisie (juin)