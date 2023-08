Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, vous propose un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

La première série de données économiques chinoises de premier plan cette semaine a porté un coup à ceux qui espéraient que la deuxième plus grande économie du monde sortait de son profond marasme.

Une nouvelle déception, très probablement.

Les chiffres de mercredi devraient montrer que les prix à la consommation chinois ont baissé de 0,4 % en juillet par rapport au même mois de l'année précédente, ce qui signifie que la Chine sera le premier pays du G20 à tomber en déflation depuis que le Japon a affiché pour la dernière fois une croissance négative de l'IPC il y a deux ans.

Avec la réapparition de fissures dans le secteur immobilier chinois et le fait que Wall Street a été déstabilisée par la dégradation de la notation des banques américaines par l'agence de notation Moody's, l'appétit pour le risque en Asie est susceptible de se faire rare mercredi.

Après que les données commerciales de mardi aient montré que les exportations ont chuté de 14,5 % le mois dernier et que les importations ont plongé plus de deux fois plus vite que prévu, la balance des risques pour l'IPC de juillet est probablement orientée à la baisse.

Personne ne pourra dire qu'il n'a pas été averti. Les prix à la production en Chine ont baissé sur une base annuelle tous les mois depuis octobre et, plus important encore, le rythme du déclin s'est accéléré cette année.

La chute de 5,4 % enregistrée en juin a marqué la plus forte déflation des prix à la production depuis 2015. Les chiffres de mercredi devraient montrer un léger ralentissement à 4,1 % en juillet, mais encore une fois, serait-on complètement choqué s'ils étaient inférieurs aux prévisions ?

La fourchette des prévisions de l'IPP est comprise entre -6,1 % et -2,9 %, et celle de l'IPC entre -0,9 % et 0,5 %, selon les sondages de Reuters.

Toujours en ce qui concerne la Chine, Country Garden a déclaré mardi qu'il n'avait pas payé deux coupons d'obligations en dollars dus le 6 août pour un montant total de 22,5 millions de dollars, confirmant les craintes du marché selon lesquelles le plus grand promoteur privé de Chine est en train de glisser vers des problèmes de remboursement.

L'indice immobilier de référence de Hong Kong a perdu près de 5 % mardi et, le sentiment étant déjà fortement entamé par les chiffres du commerce, l'indice chinois CSI 300 a chuté pour la deuxième journée et le yuan est tombé à son niveau le plus bas en quatre semaines par rapport au dollar.

En ce qui concerne les entreprises asiatiques, Bridgestone, Honda et Sony figurent parmi les principales sociétés japonaises qui publieront leurs derniers résultats mercredi.

Les actions asiatiques ouvriront probablement sur la défensive après que l'abaissement de la note de plusieurs prêteurs américains par Moody's a ravivé les craintes concernant la santé des banques et de l'économie américaines.

Moody's a abaissé d'un cran les notations de 10 prêteurs de taille petite à moyenne et a placé six géants bancaires sous surveillance en vue d'un éventuel abaissement de leurs notations. Après s'être rapprochés de 5 % de leurs plus hauts historiques le mois dernier, le S&P 500 et le Nasdaq ont tous deux chuté lors de cinq séances sur six depuis le début du mois.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- Indice des prix à la consommation (IPC) et indice des prix à la consommation (IPP) de la Chine (juillet)

- Chômage en Corée du Sud (juillet)

- Japon : masse monétaire globale (juillet)