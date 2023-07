Jamie McGeever, éditorialiste spécialisé dans les marchés financiers, vous propose un tour d'horizon des marchés asiatiques pour la journée à venir. Les investisseurs connaissent bien le contraste entre les marchés américain et chinois, mais la morosité grandissante qui entoure le secteur immobilier chinois et une vision étonnamment brutale de l'économie de la part de Pékin suggèrent que le fossé va encore se creuser.

Alors que les marchés chinois risquent d'altérer le sentiment asiatique mardi, les investisseurs locaux disposent de deux autres événements susceptibles de modifier le marché : une décision sur les taux d'intérêt en Indonésie et les données sur le produit intérieur brut (PIB) du deuxième trimestre en Corée du Sud.

Les actions chinoises ont terminé lundi en baisse pour la sixième journée après que les principaux dirigeants du pays ont déclaré que l'économie était confrontée à de "nouvelles difficultés et de nouveaux défis", à des "risques et des dangers cachés dans des domaines clés" et à un "environnement extérieur sombre et complexe".

La reprise sera tortueuse, ont-ils déclaré, et les investisseurs sceptiques auront besoin d'être convaincus que les promesses d'accroître le soutien politique et les mesures de relance seront suffisantes.

Entre-temps, les actions et les obligations du secteur immobilier ont chuté à leur plus bas niveau depuis huit mois lundi, alors que les craintes d'une pénurie de liquidités pour deux des plus grands promoteurs chinois, Country Garden et Dalian Wanda, se font de plus en plus pressantes.

La réunion de lundi du Politburo, l'organe décisionnel suprême du parti communiste présidé par le président Xi Jinping, s'est tenue quelques jours plus tôt que ce que la plupart des observateurs de la Chine avaient prévu. En soi, cela est révélateur.

Le début de semaine de Wall Street, en revanche, a été beaucoup plus positif. Le Dow Jones a porté à 10 jours sa plus longue série de victoires depuis 2017, la reprise des valeurs technologiques s'étend à l'ensemble du marché et les investisseurs sont optimistes quant aux résultats de cette semaine.

Mike Wilson de Morgan Stanley, probablement le baissier des actions le plus en vue cette année et dont l'appel à une baisse du S&P 500 était basé sur de mauvais résultats, a déclaré lundi : "Nous nous sommes trompés".

En Asie, mardi, la Banque d'Indonésie (BI) maintiendra son taux de rachat à sept jours à 5,75 % et le maintiendra pour le reste de l'année, selon un sondage d'économistes réalisé par Reuters, car l'inflation devrait rester dans la fourchette cible de 2 à 4 % de la BI.

Si la BI maintient son taux, les décideurs politiques se concentreront sur le taux de change - un nouveau resserrement de la part de la Fed et d'autres banques centrales pourrait soumettre la roupie à une forte pression à la vente.

La roupie est en hausse d'environ 3,5 % par rapport au dollar cette année, après une chute brutale de 8,5 % l'année dernière. BI ne voudra pas que la roupie se renforce trop, car les exportations en souffriraient, mais ne voudra pas non plus d'une faiblesse potentielle qui stimulerait l'inflation.

La croissance de la Corée du Sud, quant à elle, a probablement ralenti un peu au cours du dernier trimestre, car les taux d'intérêt élevés ont nui à la consommation intérieure privée et la faible demande du principal partenaire commercial, la Chine, a pesé sur les exportations, selon un sondage de Reuters.

En glissement annuel, le PIB devrait avoir augmenté de 0,8 % au cours de la période avril-juin, soit une légère baisse par rapport au taux de 0,9 % enregistré entre janvier et mars. Sur une base trimestrielle, cependant, la quatrième économie d'Asie devrait avoir progressé de 0,5 %, en hausse par rapport à la croissance de 0,3 % enregistrée au premier trimestre.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mardi :

- Décision sur les taux d'intérêt en Indonésie

- PIB de la Corée du Sud (T2)

- Commerce de Hong Kong (juin)