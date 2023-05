Jamie McGeever fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Mercredi, la Fed a annoncé ce qui, selon les marchés, sera la dernière hausse de taux du cycle, les rendements obligataires et le dollar ont chuté, mais les investisseurs sont ébranlés.

Les marchés asiatiques se réveillent jeudi en réalisant que même si les taux américains ont probablement atteint leur maximum et pourraient bientôt baisser, le sentiment est au mieux méfiant et au pire sombre en raison des craintes croissantes concernant les banques américaines, les conditions de crédit et la limite de la dette.

Les chiffres du commerce australien pour le mois de mars et la lecture finale du PMI manufacturier chinois pour le mois d'avril sont les indicateurs les plus susceptibles de donner une direction aux marchés locaux jeudi, tandis que la Banque centrale européenne devrait relever ses taux plus tard.

Mais le ton sera donné par les retombées de la Fed.

La performance des banques régionales américaines mercredi est révélatrice. Elles ont gagné jusqu'à 3 % dans les premiers échanges, récupérant une partie des lourdes pertes subies les deux jours précédents. La publication des chiffres de l'emploi dans le secteur privé américain a également apaisé les craintes d'un atterrissage brutal ou d'une récession.

Elles sont restées en territoire positif après que la déclaration de politique générale de la Fed a fortement suggéré qu'une pause était imminente, mais elles ont rapidement reculé lorsque le président de la Fed, Jerome Powell, a adopté un ton prudent lors de sa conférence de presse.

Elles ont clôturé en baisse pour la troisième journée, cédant 1 %, tandis que les trois principaux indices de Wall street perdaient entre 0,4 % et 0,8 %, que les rendements des bons du Trésor à court terme plongeaient et que le Dollar Index baissait.

Notamment, la perte la plus importante du dollar parmi les principales devises a été enregistrée face au yen, qui a fait un bond d'environ 1 %, sa meilleure journée depuis six semaines. La monnaie japonaise semble retrouver une partie de son statut de valeur refuge.

Les marchés ne croient tout simplement pas à l'insistance de Powell sur le fait que cette fois-ci pourrait vraiment être différente et que les États-Unis peuvent éviter la récession après la campagne de resserrement la plus agressive depuis 40 ans - ils évaluent à 75 points de base l'assouplissement de la Fed cette année, le rendement américain à deux ans est en baisse de 25 points de base depuis mercredi, le pétrole est en baisse de 10 % cette semaine.

Pendant ce temps, la pression sur le système financier de Hong Kong s'accroît, le solde global de l'autorité monétaire - une mesure des niveaux de liquidités dans le système bancaire - s'étant effondré à 49 milliards de dollars HK (6,2 milliards de dollars), son niveau le plus bas depuis 14 ans et demi.

L'autorité monétaire de Hong Kong a été contrainte d'intervenir pour défendre la parité du dollar HK, et mercredi, les taux interbancaires locaux ont grimpé en flèche.

La BCE devrait également relever ses taux jeudi - 25 ou 50 points de base ? - le début de l'année s'annonce difficile pour les marchés asiatiques.

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- Indice PMI de l'activité manufacturière en Chine (avril)

- Commerce australien (mars)

- Décision sur les taux de la BCE