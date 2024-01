Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les marchés de la région espèrent tirer parti de la forte hausse des marchés mondiaux la veille et terminer une semaine torride en beauté.

L'indice MSCI Asia Pacific ex-Japan est en baisse de 3,7 % cette semaine, en passe de connaître sa plus forte perte hebdomadaire depuis le mois d'août. Après avoir bondi de 6,6 % la semaine dernière, enregistrant ainsi sa meilleure performance depuis près de deux ans, l'indice japonais Nikkei est lui aussi dans le rouge. Mais de justesse. Un chiffre d'inflation faible qui soulève davantage de questions sur la normalisation de la politique de la Banque du Japon et l'évolution éventuelle vers des taux d'intérêt positifs pourrait être le catalyseur d'une frénésie d'achat vendredi.

Le taux d'inflation annuel global du Japon a dépassé l'objectif de 2 % de la Banque du Japon en avril 2022 et n'a pas bougé depuis. Le recul par rapport au pic de 4,3 % atteint il y a un an a été lent et, en novembre, il était descendu à 2,8 %.

Une baisse importante en décembre renforcerait les preuves que les pressions sur les prix sont en train de s'atténuer. Cette situation a incité de nombreux investisseurs et analystes à s'interroger sur la rapidité avec laquelle la BOJ normalisera sa politique et relèvera ses taux d'intérêt en territoire positif.

Les économistes s'attendent à ce que l'inflation de base annuelle passe de 2,5 % à 2,3 %, ce qui serait le taux le plus bas depuis juin 2022.

Des commandes de machines plus faibles que prévu et les récents commentaires pessimistes du gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, ont poussé le yen à redescendre vers le niveau de 150,00 pour un dollar. Le yen a perdu 5 % depuis le début du mois, ce qui représente sa plus forte baisse mensuelle depuis juin 2022.

Aucun des 29 économistes interrogés par Reuters du 9 au 16 janvier ne s'attend à ce que la BOJ augmente son taux de dépôt à court terme de moins 0,1 % lors de sa réunion de politique générale la semaine prochaine. Ce chiffre est en baisse par rapport aux 14 %, soit quatre économistes sur 28, qui s'attendaient à un changement lors d'une enquête réalisée en décembre.

Plus généralement, les actifs à risque ont rebondi jeudi après plusieurs jours de baisse, la récente hausse des rendements obligataires mondiaux s'étant considérablement ralentie et un nouvel élan d'optimisme autour de l'intelligence artificielle ayant stimulé les valeurs technologiques. Les actions cotées en bourse de Taiwan Semiconductor Manufacturing TSMC ont été parmi les plus grandes gagnantes à Wall Street, bondissant de 8 % après que le plus grand fabricant contractuel de semi-conducteurs au monde ait prévu une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 20 % en 2024.

Le yuan aborde également le dernier jour de la semaine sur la défensive, à son plus bas niveau depuis deux mois par rapport au dollar, mais l'affaiblissement de la monnaie nationale n'a pas l'impact positif sur les actions chinoises comme c'est le cas au Japon.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés vendredi :

- Inflation au Japon (décembre)

- PMI néo-zélandais (décembre)

- Commerce de la Malaisie (décembre)