Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

L'inflation américaine, plus faible que prévu, a stimulé l'appétit des investisseurs pour le risque et les prix des actifs mercredi, ce qui devrait raviver les esprits en Asie jeudi, bien qu'une tendance hawkish dans les nouvelles projections économiques de la Fed pourrait mettre un frein à tout cela. Les perspectives révisées de la Fed - moins de réductions de taux cette année, un taux de chômage légèrement plus élevé, un taux d'intérêt à long terme plus élevé - ont refroidi les marchés des actions, des changes et des titres à revenu fixe en fin de séance aux États-Unis mercredi. De manière assez significative, en fin de compte.

Mais cela n'a pas suffi à briser le mythe de l'atterrissage en douceur de l'économie américaine et l'impact sur le marché a été clair : des records pour le S&P 500, le Nasdaq et les actions mondiales, et des baisses des rendements obligataires américains, du dollar et de la volatilité inter-actifs.

Ce jeudi, les investisseurs en Asie et sur les marchés émergents ont pu profiter d'une conjoncture et d'un sentiment favorables. Toutefois, ce n'est pas la première fois que la Chine apparaît comme un nuage sombre dans un ciel par ailleurs bleu. Le ralentissement des pressions sur les prix est peut-être bienvenu dans l'économie américaine et dans la plupart des économies du monde, mais pas en Chine, qui reste confrontée à la menace de la déflation, à une demande de consommation tiède, à l'implosion du secteur de l'immobilier et à une croissance fragile.

Les chiffres publiés mercredi montrent que les pressions désinflationnistes en Chine, voire la déflation pure et simple, persistent, ce qui intensifie la pression exercée sur Pékin pour qu'il mette en place des mesures de relance budgétaire ou monétaire importantes. Ou les deux. L'effet cumulatif sur les actifs chinois est notable : les actions et le yuan ont chuté, ce qui a incité les banques d'État à vendre des dollars pour soutenir la monnaie et a ravivé les doutes sur la Chine en tant que destination d'investissement.

Les actions chinoises ont perdu 5 % au cours des trois dernières semaines, soit deux fois plus que l'indice MSCI Asia ex-Japan et des performances nettement inférieures à celles du Nikkei japonais, qui a pratiquement stagné, et à celles des actions américaines et mondiales, qui ont atteint de nouveaux sommets.

Le yuan a atteint son plus bas niveau en sept mois mardi, mais s'est fortement redressé mercredi. Il est possible que le yuan - et d'autres monnaies asiatiques - profite de la faiblesse du dollar jeudi. D'autre part, la décision de la Commission européenne d'imposer des droits supplémentaires allant jusqu'à 38,1 % sur les voitures électriques chinoises importées à partir du mois de juillet renforcera les inquiétudes des investisseurs concernant les guerres commerciales entre la Chine et l'Occident.

Pékin ripostera probablement, mais comment ? Le calendrier économique de l'Asie et du Pacifique est léger jeudi, avec une décision de politique de la banque centrale à Taïwan et les chiffres du chômage australien comme principales publications.

La banque centrale de Taïwan devrait maintenir son taux d'escompte de référence à 2,00 % jeudi et le maintenir jusqu'à la fin de l'année prochaine, alors qu'elle fait face à des inquiétudes persistantes concernant l'inflation.

Le taux de chômage australien, quant à lui, devrait diminuer à 4,1 % contre 4,0 % et la croissance de l'emploi devrait ralentir à 30 000 contre 38 500.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- Décision sur les taux d'intérêt à Taiwan

- Chômage en Australie (mai)

- Thaïlande : confiance des consommateurs (mai)