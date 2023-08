Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Les marchés asiatiques devraient ouvrir sur une base relativement solide mardi, soutenus par une hausse mondiale des actions et des rendements obligataires plus faibles, mais tempérés par la prudence entourant les derniers efforts de Pékin pour soutenir le marché boursier chinois.

Le calendrier économique asiatique est léger, avec seulement le chômage japonais et les derniers chiffres de la production industrielle, du commerce et de l'inflation au Vietnam. Les volumes d'échanges devraient revenir à des niveaux plus normaux avec la réouverture des marchés britanniques. La réaction des actions chinoises lundi aux nouvelles mesures prises par Pékin pour stimuler les marchés locaux a conforté les deux camps : les premiers souligneront la hausse de plus de 1 %, la meilleure journée depuis un mois, tandis que les seconds noteront que les actions avaient progressé de 5,5 %, de sorte que la clôture a été extrêmement terne.

Malgré les dernières mesures prises pour rétablir la confiance, les investisseurs étrangers ont déchargé 8,2 milliards de yuans (1,12 milliard de dollars) d'actions chinoises via le Stock Connect lundi, et ont été vendeurs nets au cours de 15 des 16 dernières séances.

Cela explique pourquoi le yuan reste soumis à une pression à la baisse soutenue et se maintient autour de son niveau le plus faible de l'année par rapport au dollar, à proximité du niveau clé de 7,30. Une cassure en dessous de ce niveau ferait entrer le yuan dans un territoire qui n'a pas été enregistré depuis la fin 2007.

En Chine, une série de sociétés de premier plan publient cette semaine leurs résultats, notamment le conglomérat CITIC, les sociétés financières Bank of China et ICBC, ainsi que le promoteur immobilier Country Garden. Un autre promoteur immobilier, China Resources Land, publie ses résultats semestriels mardi, tandis que les actions d'Evergrande sont négociées pour la deuxième journée après la réouverture tant attendue de lundi. Les actions de la société sont pratiquement sans valeur. La secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, poursuit sa visite en Chine. Les investisseurs surveillent de près la manière dont elle s'y prend pour concilier le renforcement des liens économiques entre les deux pays et l'expression d'inquiétudes concernant ce que Washington considère comme des pratiques commerciales déloyales dans un certain nombre de secteurs. Par ailleurs, Terry Gou, le fondateur milliardaire de Foxconn, l'un des principaux fournisseurs d'Apple, a annoncé lundi sa candidature à la présidence de Taïwan lors des élections de janvier, déclarant qu'il souhaitait unir l'opposition et s'assurer que l'île ne devienne pas "la prochaine Ukraine". Les cambistes seront en état d'alerte après que le yen a atteint son plus bas niveau de l'année lundi, à près de 147 dollars. Avec un écart de rendement à deux ans entre les États-Unis et le Japon de plus de 500 points de base en faveur du dollar, la faiblesse du yen peut être justifiée d'un point de vue fondamental. Les autorités japonaises semblent moins disposées à intervenir pour soutenir le yen qu'elles ne l'étaient l'année dernière lorsque le yen se situait à ces niveaux, mais une nouvelle baisse vers la zone des 150 dollars pourrait les faire changer d'avis.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mardi :

- Chômage au Japon (juillet)

- Inflation au Vietnam (août)

- La secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, en Chine