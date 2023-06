Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, vous présente les perspectives des marchés asiatiques pour la journée à venir.

La froide réalité de taux d'intérêt "plus élevés pour plus longtemps" qui a refroidi le sentiment des investisseurs mercredi donnera un ton prudent aux échanges asiatiques jeudi, les investisseurs se méfiant également des actions potentielles de Tokyo et de Pékin sur les taux de change.

Sur le front des données régionales, les ventes au détail et la confiance des consommateurs au Japon et les ventes au détail australiennes occupent le devant de la scène, tandis que les investisseurs exposés au Vietnam seront très attentifs aux chiffres de la croissance du PIB du deuxième trimestre à Hanoï.

Les marchés se sont montrés plus pessimistes que mardi - et moins cohérents - après que les dirigeants des banques centrales du G4 ont envoyé des signaux haussiers lors du jamboree annuel de la Banque centrale européenne à Sintra, au Portugal.

Wall Street a souffert de l'augmentation des prévisions de taux d'intérêt aux États-Unis, le dollar a augmenté et les bons du Trésor se sont redressés, et l'inversion de la courbe des taux d'intérêt aux États-Unis s'est quelque peu accentuée. Jusqu'à présent, le risque a été écarté.

Mais la volatilité des marchés boursiers américains a chuté, le pétrole a bondi, les actions d'Apple ont atteint un nouveau sommet historique et d'autres grandes valeurs technologiques ont également progressé.

Les responsables américains envisagent de renforcer une règle de contrôle des exportations destinée à ralentir le flux de puces d'intelligence artificielle vers la Chine en limitant la puissance de calcul de ces puces.

Sur le plan macroéconomique, un nouveau plongeon des bénéfices industriels chinois a rappelé une fois de plus les difficultés rencontrées par la deuxième économie mondiale.

Les bénéfices annuels des entreprises industrielles chinoises ont prolongé une baisse à deux chiffres au cours des cinq premiers mois, le ralentissement de la demande ayant réduit les marges.

L'économie semble s'essouffler sur de nombreux fronts. Un nouvel assouplissement monétaire pourrait être à l'ordre du jour et, si c'est le cas, le yuan devrait se rapprocher d'un nouveau plus bas de 15 ans et demi, à 7,30 pour un dollar.

Les investisseurs s'interrogent sur la position exacte de Pékin à l'égard du yuan, après avoir soutenu la monnaie pour la première fois en près de huit mois mardi, puis l'avoir laissée glisser à nouveau mercredi.

Le yen, quant à lui, est tombé à un nouveau plus bas de sept mois mercredi, à près de 145,00 pour un dollar. De nombreux analystes estiment qu'une intervention des autorités japonaises pour acheter des yens entre 145,00 et 150,00 pour un dollar est de plus en plus probable.

Le yuan et le yen sont tous deux historiquement faibles. Si l'un d'entre eux baisse, les autorités de l'autre pays pourraient être tentées de laisser chuter leur monnaie également.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- Ventes au détail et confiance des consommateurs au Japon (mai)

- Ventes au détail en Australie (mai)

- PIB du Vietnam (T2)