Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques. Une escalade spectaculaire des tensions politiques et de la violence aux États-Unis plane sur les marchés mondiaux lundi après la tentative d'assassinat de l'ancien président Donald Trump samedi, les actifs asiatiques étant les premiers à montrer quel sera l'impact - s'il y en a un - sur les échanges et les investissements.

Si la fusillade renforce les espoirs électoraux de M. Trump, les analystes estiment que les transactions dites "victoire de Trump" pourraient inclure un dollar plus fort et une courbe des rendements du Trésor américain plus raide. Le bitcoin était en hausse de 4 % à 60 000 dollars au début de la session mondiale de lundi.

Même avant les violences de samedi, les investisseurs asiatiques ne manquaient pas de sujets intéressants à se mettre sous la dent ce lundi - des attentes de baisse des taux américains qui font boule de neige aux soupçons d'intervention japonaise sur le marché des changes, en passant par un déluge de données économiques en provenance de Chine, y compris le PIB du deuxième trimestre.

L'inflation américaine étonnamment faible de la semaine dernière peut maintenir la flamme du "risque" si les rendements obligataires américains, les taux implicites et le dollar diminuent. Les opérateurs de taux s'attendent à ce que la Fed réduise ses taux de 75 points de base cette année, à partir de septembre.

Mais si cette baisse est motivée par un affaiblissement de la croissance et du marché de l'emploi, la prudence l'emportera sur l'exubérance, en particulier avec le début de la saison des bénéfices du deuxième trimestre aux États-Unis.

Le calendrier asiatique de lundi est dominé par le "dumping de données" de juin en Chine, Pékin publiant les prix de l'immobilier, la production industrielle, l'investissement urbain, les ventes au détail et les chiffres du chômage pour le mois dernier, ainsi que le PIB du deuxième trimestre.

Les analystes et les investisseurs ont fixé leurs attentes à un niveau peu élevé.

La plus grande économie d'Asie devrait avoir progressé de 1,1 % entre janvier et mars, soit une croissance de 5,1 % en glissement annuel. Dans les deux cas, il s'agirait d'une baisse par rapport aux chiffres précédents de 1,6 % et 5,3 %, respectivement.

La Chine continue de lutter contre une crise immobilière prolongée qui a freiné l'investissement, sapé la confiance et la demande des consommateurs et entretenu le spectre de la déflation. La semaine dernière, les chiffres du commerce, des prêts bancaires et des principales jauges monétaires ont encore assombri la situation.

La banque centrale chinoise, quant à elle, devrait laisser le taux d'intérêt de son prêt à moyen terme à un an inchangé à 2,50 % lundi.

Les marchés japonais sont fermés pour cause de vacances ce lundi, mais le yen sera échangé à travers le continent, entrant dans la session proche d'un plus haut de quatre semaines contre le dollar américain suite à sa hausse de vendredi.

Les autorités japonaises ne disent pas si elles sont intervenues la semaine dernière. Mais la forte hausse du yen et les projections quotidiennes de l'équilibre du marché monétaire de la Banque du Japon indiquent fortement une action officielle, selon les analystes.

Le yen a atteint son niveau le plus bas depuis 38 ans, aux alentours de 162,00 pour un dollar, la semaine dernière, mais il se situe lundi aux alentours de 157,90 pour un dollar.

La reprise de la couverture des positions courtes a-t-elle encore du potentiel ? Probablement, car les fonds spéculatifs détiennent leur plus importante position nette de vente à découvert de yens depuis 17 ans, selon les chiffres du marché américain des contrats à terme.

L'envolée du yen a provoqué une chute de 2,4 % des actions japonaises vendredi, soit la plus forte baisse depuis le mois d'avril. Après avoir atteint un niveau record de plus de 42 000 points jeudi, le yen pourrait avoir une plus grande marge de manœuvre.

Ailleurs en Asie, l'inflation des prix de gros en Inde devrait augmenter fortement pour atteindre un taux annuel de 3,5 % en juin, contre 2,6 % en mai.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés lundi :

- Données chinoises "dumping" (juin)

- PIB de la Chine (T2)

- Inflation des prix de gros en Inde (juin)