Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, présente les marchés asiatiques pour la journée à venir.

La Banque du Japon clôt vendredi l'une des semaines les plus intenses de l'histoire récente en matière de décisions politiques des banques centrales, les marchés mondiaux étant encore sous le choc de l'onde de choc qui a suivi la "pause hawkish" de la Réserve fédérale mercredi. Les actions mondiales et les actifs à risque ont chuté pour la deuxième journée de jeudi et les rendements obligataires américains ont atteint de nouveaux records pluriannuels, les investisseurs s'adaptant aux perspectives de taux révisées de la Fed, qui ont confirmé sa position "plus haut pour plus longtemps" en matière de taux d'intérêt. L'indice mondial MSCI a plongé de 1,5 %, enregistrant ainsi sa plus forte baisse en six semaines, et sa cinquième baisse consécutive, la pire depuis le mois de mars. L'indice MSCI Asie hors Japon a également connu sa pire journée depuis le début du mois d'août, et Wall Street a chuté à son plus bas niveau depuis trois mois. Pour montrer à quel point le paysage est en train de changer, l'équipe de recherche sur les titres à revenu fixe de HSBC, dirigée par Steven Major - l'un des plus fervents défenseurs d'un point de vue "bas pour plus longtemps" sur les taux et les rendements - a revu à la hausse ses prévisions de rendement du Trésor américain jeudi. Toutefois, les décisions étonnamment peu optimistes de la Banque d'Angleterre et de la Banque nationale suisse sont venues compliquer le tableau pour les investisseurs. Toutes deux ont maintenu leurs taux en suspens jeudi, déjouant ainsi les prévisions d'augmentation.

Tous les regards se tournent à présent vers la Banque d'Angleterre.

Aucun des 26 économistes interrogés par Reuters ne s'attend à ce qu'elle modifie sa position accommodante vendredi, mais près de 80 % d'entre eux estiment que la banque centrale supprimera également le système de contrôle des rendements à 10 ans d'ici à la fin de l'année 2024. Plus de la moitié d'entre eux estiment que la politique de taux d'intérêt négatifs prendra également fin l'année prochaine.

Le brouillard d'incertitude et l'attraction de forces nationales et mondiales opposées continuent de peser sur les actifs japonais.

Le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis 10 ans, à 0,75 %, jeudi, et si le yen a également rebondi, il l'a fait à partir d'un nouveau plus bas de 2023, à 148,45 pour un dollar, plus tôt dans la journée. Les spéculations selon lesquelles Tokyo interviendrait sur le marché des changes pour soutenir le yen ne devraient pas se calmer. Le Premier ministre Fumio Kishida a déclaré jeudi qu'aucune option n'était exclue pour faire face à la "volatilité excessive", ajoutant que "les autorités sont en communication étroite au niveau international". Alors que la réunion de la BOJ est l'événement phare en Asie vendredi, il y a une série d'autres indicateurs qui pourraient donner une orientation aux marchés locaux, y compris les dernières données sur l'inflation au Japon et en Malaisie, et les chiffres du commerce de la Nouvelle-Zélande.

Les premiers rapports sur l'indice des directeurs d'achat pour le mois de septembre commencent à être publiés vendredi, en commençant par l'Australie et le Japon, puis l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne plus tard dans la journée.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés vendredi :

- Réunion de la Banque du Japon

- Inflation au Japon (août)

- PMI Japon, Australie (septembre)