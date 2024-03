Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

La digue du yen a été rompue, mais n'a pas éclaté.

Pas encore, en tout cas. La brève chute de la monnaie mercredi, qui a atteint son plus bas niveau depuis 34 ans, à près de 152 dollars, a déclenché une réunion d'urgence des trois principales autorités monétaires japonaises, ce qui laisse penser qu'une intervention directe sur le marché pour mettre fin à ce qu'elles considèrent comme des mouvements désordonnés et spéculatifs est imminente.

Les marchés asiatiques se concentreront jeudi sur la question de savoir si Tokyo confirme ses avertissements de plus en plus forts et fréquents par des mesures concrètes. Le ministre des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré que les autorités pourraient prendre des "mesures décisives", un langage qu'il n'a pas utilisé depuis la dernière intervention du Japon en 2022.

Le dollar s'est replié de lui-même vers 151,00 yens, un mouvement qui se prolongera si les fonds spéculatifs et les spéculateurs commencent à couvrir leurs importantes positions courtes sur le yen. Le coup de pouce de Tokyo accélèrerait encore le mouvement. Mais les cambistes semblent détendus ou sceptiques quant à une intervention. La volatilité entre le dollar et le yen n'a que légèrement augmenté mercredi, et se situe toujours à son niveau le plus bas depuis deux ans.

Les analystes de HSBC notent que le dollar n'est pas dans l'état de "bulle" de la fin de l'année 2022, de sorte que le risque est que toute action aujourd'hui ne produise qu'un "succès très limité".

Les analystes de Morgan Stanley estiment qu'il n'y a guère de raison d'intervenir d'un point de vue fondamental : les termes de l'échange du Japon se sont améliorés, la faiblesse du taux de change a considérablement stimulé les revenus des exportateurs et les différentiels de taux sont encore importants en défaveur du yen.

Joseph Wang, ancien trader principal à la Fed de New York, a été plus direct : "Il est temps pour les autorités d'agir ou de se taire. Mais honnêtement, je pense qu'une intervention serait un gaspillage et ne ferait que gagner un peu de temps", a-t-il tweeté mercredi.

Les autorités japonaises ne se réjouissent peut-être pas pleinement de la faiblesse du yen, mais les investisseurs en actions, eux, s'en réjouissent. Le Nikkei est sur le point d'atteindre de nouveaux sommets, en hausse de près de 22 % depuis le début de l'année et en passe de réaliser son meilleur trimestre depuis le deuxième trimestre 2009.

Une nouvelle hausse de 1,5 % d'ici à la fin de la semaine scellerait la meilleure performance trimestrielle jamais enregistrée par l'indice.

Si les actions japonaises ont le vent en poupe, les actions chinoises menacent à nouveau de se retourner. Les deux principaux indices du pays ont chuté de plus de 1 % mercredi, ce qui représente leur plus forte baisse en un mois et les fait basculer dans le rouge pour le mois de mars. Les autorités de Pékin se sont peut-être réjouies de voir les bénéfices industriels chinois redevenir positifs, mais elles ne veulent pas que les actions retombent à leur niveau le plus bas depuis cinq ans et que les investissements étrangers se tarissent.

À certains égards, c'est à Pékin que se trouvent les observateurs les plus attentifs à l'intervention du Japon sur le marché des changes. Le yen est à son niveau le plus bas depuis plus de 30 ans par rapport au yuan chinois, ce qui confère au Japon un avantage concurrentiel majeur sur son rival.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- Ventes au détail en Australie (février)

- Production industrielle en Thaïlande (février)

- Banque du Japon : résumé des opinions de la réunion de politique monétaire du 18 au 19 mars