Jamie McGeever, éditorialiste spécialisé dans les marchés financiers, fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir. Alors que des vagues de volatilité se sont abattues sur les marchés émergents lundi, notamment en Argentine et en Russie, l'attention se porte à nouveau mardi sur l'origine de l'anxiété et de l'incertitude les plus profondes concernant les marchés émergents : la Chine.

Les chiffres de l'investissement, des ventes au détail, du chômage et de la production industrielle pour le mois de juillet seront publiés dans un contexte inquiétant de déflation, de ralentissement de la croissance, de faiblesse du marché et de risques croissants de contagion dus à l'implosion du secteur de l'immobilier.

Comme si cela ne suffisait pas pour les marchés asiatiques mardi, le procès-verbal de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque de réserve d'Australie, les données sur la croissance des salaires en Australie et les chiffres de la croissance du PIB au deuxième trimestre au Japon seront également publiés.

Les marchés des devises sont également sous la surveillance des interventions des autorités japonaises, le yen ayant chuté dans la zone des 145 dollars et s'étant ancré autour de son niveau le plus faible par rapport à l'euro depuis 2008.

Si l'on se fie aux derniers chiffres de l'économie chinoise, la dernière série publiée mardi risque de décevoir. Les sondages effectués par Reuters auprès des économistes suggèrent que la croissance annuelle de l'investissement et de la production industrielle restera stable par rapport aux niveaux de juin, tandis que la croissance des ventes au détail passera de 3,1 % à 4,5 %.

Les autorités ont jusqu'à présent résisté à la demande croissante de mesures de relance budgétaire ou monétaire à grande échelle. L'une des raisons est la monnaie - elle est déjà extrêmement faible et les investisseurs fuient les actifs chinois. Pékin ne souhaite pas jeter de l'huile sur le feu.

Le yuan offshore a chuté lundi à son niveau le plus bas de l'année, s'approchant de la barre des 7,30 dollars, et le taux de change officiel du yuan onshore est le plus faible depuis un mois.

La publication des données de mardi intervient un jour avant que la banque centrale ne rende sa dernière décision mensuelle de politique monétaire. Selon une enquête menée par Reuters auprès d'économistes, les taux des prêts à moyen terme de la banque resteront inchangés, bien qu'une nouvelle série d'indicateurs économiques particulièrement faibles pourrait changer la donne.

Certains investisseurs réduisent leur exposition à la Chine. Les documents réglementaires montrent que certains grands fonds spéculatifs basés aux États-Unis ont réduit leurs participations dans des entreprises chinoises au cours du deuxième trimestre.

L'indice chinois CSI 300 a reculé de 0,7 % lundi, après la baisse de 2,3 % enregistrée vendredi, la plus importante depuis octobre, ce qui a contribué à la faiblesse de l'ensemble du continent et du complexe des marchés émergents.

Les indices MSCI des marchés émergents et de l'Asie hors Japon ont tous deux baissé de 1,3 % lundi, après avoir chuté de 1 % vendredi. Avec la hausse du dollar américain et des rendements du Trésor américain, les conditions financières mondiales se resserrent et il ne semble pas y avoir de répit pour les marchés émergents à l'horizon immédiat.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mardi :

- Chine : ventes au détail, chômage, investissement, production industrielle (juillet)

- Minutes de la RBA

- Japon PIB T2