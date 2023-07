Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, vous propose un aperçu des marchés asiatiques pour la journée à venir.

Un sentiment d'optimisme prudent pourrait être le ton à travers l'Asie tôt jeudi, alors que les marchés chinois se refroidissent, que les investisseurs accueillent des commentaires assez équilibrés du président de la Réserve fédérale Jerome Powell, et attendent la décision de la Banque centrale européenne sur les taux d'intérêt.

Après un début de semaine volatil pour les marchés, la concentration des principaux "risques événementiels" - les réunions de la Fed et de la BCE, la décision politique de la Banque du Japon vendredi et les détails potentiels sur les mesures de relance de la Chine - pourrait empêcher les investisseurs de prendre des paris importants.

Cela dit, les rapports sur les bénéfices de certaines des plus grandes entreprises technologiques américaines continuent d'affluer, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir de fortes variations de prix dans les actions individuelles et les secteurs sous le capot des indices plus larges.

C'est ce qui s'est passé mercredi à Wall Street. Le Nasdaq n'a baissé que de 0,1 % et les "grandes entreprises technologiques" ont reculé de moins de 1 %, mais cela a masqué les mouvements considérables de certaines actions qui ont ajouté ou effacé des dizaines de milliards de dollars de capitalisation boursière. Microsoft a chuté de 4 %, Snap a plongé de 15 %, tandis qu'Alphabet a bondi de 5,5 %.

Les actions de Meta ont bondi de 7 % dans les échanges après les heures de bureau, après que le propriétaire de Facebook a déclaré des revenus plus élevés que prévu pour le deuxième trimestre et a prévu des revenus élevés pour le troisième trimestre.

Les investisseurs en Asie se réveilleront également avec la 11e hausse des taux d'intérêt américains depuis que la Fed a commencé à relever ses taux l'année dernière - et les taux les plus élevés en 22 ans - et des perspectives de politique assez équilibrées pour les mois à venir de la part du président de la Fed, Jerome Powell.

Il a laissé la porte ouverte à un nouveau resserrement, mais a également déclaré que la Fed pourrait rester en attente si les données le justifiaient et a souligné que les décisions seraient prises au fur et à mesure des réunions. Ses remarques mesurées ont contribué à une journée plutôt calme à Wall Street.

L'indice Dow Jones Industrials a progressé de 0,24 %, ce qui est en soi insignifiant mais en même temps historique - il s'agit de la 13e hausse quotidienne consécutive, la plus longue série de gains de l'indice depuis janvier 1987. Peu de gens auraient alors imaginé que la plus grande chute du marché - le krach de 22 % du lundi noir - n'était qu'à neuf mois de distance.

En Asie, les mesures attendues de Pékin pour relancer l'économie ont suscité un regain de réalisme. Après avoir enregistré des gains considérables mardi, notamment une hausse de 14 % des valeurs immobilières, les principaux indices chinois et hongkongais ont clôturé dans le rouge.

Le principal événement du calendrier économique de jeudi est la publication des bénéfices industriels chinois pour le mois de juin, qui pourrait souligner la faiblesse de l'économie depuis la levée des restrictions Covid.

Les bénéfices ont chuté chaque mois depuis un an, enregistrant des baisses à deux chiffres chaque mois depuis le début de l'année. Ils ont chuté de 18,8 % en mai.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- Bénéfices industriels chinois (juin)

- Prix à l'importation et à l'exportation de l'Australie (T2)

- Décision de la Banque centrale européenne